Miramar: Joven de 17 años fue asesinado tras ser baleado mientras manejaba su carro. Su novia quedó gravemente herida

“La pasajera resultó gravemente herida, pero, gracias a Dios, podemos decir que está en mejores condiciones hoy. Lo que sabemos es que eran novios, era una pareja joven, pero no tenemos mayores detalles”, dijo Tania Rues, portavoz de la policía de Miramar.

El adolescente fallecido fue identificado como Johnnie Henderson, residente de Miami-Dade.

Hasta el momento, no se tiene información del responsable de haber disparado. Lo que sí se sabe es que abrió fuego desde un vehículo en movimiento.

“Desafortunadamente, no tenemos mucha información, creemos que el vehículo involucrado subió hacia el Turnpike. Los detectives están revisando los vídeos de vigilancia, pero hasta el momento no tenemos ninguna pista”, agregó Tania Rues.

El otro tiroteo tuvo lugar a las 7:10 am de este lunes, a las afueras del club Band House, ubicado en el 801 de la calle 62 del noreste en Fort Lauderdale, y dejo a dos hombres heridos de bala.

Cuando las autoridades llegaron encontraron a las víctimas, una de ellas con un tiro en la cabeza y la otra con un disparo en el pecho. Ambos fueron trasladados al Hospital North Broward.

En el suelo quedó un charco de sangre y se vio a los agentes investigando un vehículo Maserati de color blanco, así como un Jeep que posteriormente fue retirado en una grúa.

Según las autoridades, los propietarios de ambos automóviles estarían involucrados en la balacera, así como el conductor de otro vehículo, que huyó del lugar.

“En esta zona siempre ha habido conflictos así e imagínate, a plena hora del día y uno está trabajando y que caiga una noticia ahí también”, dijo Magdalena Arrazate, trabajadora del área.

Hasta el momento se desconocen los motivos que desencadenaron el tiroteo.

“Uno ya no se siente seguro, uno no sabe quién trae arma y quien no trae armas”, agregó Magdalena Arrazate.

Se le pide a quien tenga alguna información que se comunique con la línea de Alto al Crimen de Broward al (954) 493-8477.