Arcadia

Miguel Rosenfeld de Arcadia: un liderazgo probado en las grandes cadenas hispanas

Miguel Rosenfeld, ejecutivo de Arcadia International, ha demostrado a lo largo de su carrera una destacada capacidad de liderazgo en algunas de las principales cadenas de televisión en español en Estados Unidos y América Latina.

Quienes han trabajado con él destacan su paso por Telemundo, Univisión y Venevisión como etapas clave en su desarrollo profesional, donde supo combinar creatividad, gestión de equipos y una clara orientación a resultados. Desde sus inicios en el canal 47 de Nueva York, Rosenfeld mostró una capacidad natural para estructurar proyectos, impulsar contenidos competitivos y fortalecer marcas televisivas en entornos altamente exigentes.

Durante su etapa en Telemundo, su aporte fue determinante en momentos de crecimiento y consolidación de la cadena, contribuyendo a elevar los estándares de producción y a reforzar la conexión con la audiencia hispana en Estados Unidos. En Univisión, participó en el diseño de estrategias de programación alineadas con los cambios demográficos y culturales del público latino, especialmente de las nuevas generaciones bilingües y biculturales.

En Venevisión, su gestión se caracterizó por integrar la tradición de la televisión latinoamericana con una visión más moderna, promoviendo una evolución en los procesos productivos y en la imagen del canal.

Actualmente, desde Arcadia International, Miguel Rosenfeld continúa aportando su experiencia como ejecutivo y estratega, adaptándose a los retos de la industria audiovisual actual, marcada por la transformación digital, las nuevas plataformas y los cambios en los hábitos de consumo de contenido.

