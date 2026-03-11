Díaz-Canel reaparece visiblemente demacrado tras días de silencio en Cuba

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel reapareció este martes en los medios oficiales después de varios días sin actividad pública ni publicaciones en sus redes sociales, en medio de la creciente crisis económica y energética que afecta a la isla.

La reaparición del mandatario se produjo en un reportaje transmitido por el Noticiero Estelar de la televisión estatal , donde se mostró un encuentro entre Díaz-Canel y una delegación de la Asamblea Internacional de los Pueblos , que realiza una visita oficial a La Habana.

Durante la reunión, el líder del régimen dio la bienvenida a los visitantes y destacó lo que describió como la afinidad ideológica entre el gobierno cubano y los movimientos de izquierda que integran esa organización internacional.

“Nos sentimos muy motivados y emocionados con la presencia de ustedes aquí en La Habana. Bienvenidos a Cuba”, expresó.

La delegación está encabezada por el activista y economista brasileño João Pedro Stedile , figura vinculada al Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil.

El grupo mantiene una agenda de actividades en Cuba que incluye visitas a instituciones políticas, encuentros con organizaciones vinculadas al Partido Comunista de Cuba y recorridos por centros culturales.

Durante el encuentro también se firmó un acuerdo de cooperación e intercambio entre el Partido Comunista cubano y el MST brasileño.

Reaparición tras días de silencio

La ausencia pública de Díaz-Canel durante el fin de semana había llamado la atención en redes sociales.

El gobernante no publicaba mensajes desde el 8 de marzo, cuando compartió breves felicitaciones por el Día Internacional de la Mujer y celebró la victoria del equipo Cuba en el VI Clásico Mundial de Béisbol.

Este martes retomó la actividad en su cuenta oficial en la red social X, donde difundió un video del encuentro con la delegación internacional.

“Sostuve fraternal encuentro con la delegación de la Asamblea Internacional de los Pueblos que visita nuestro país para reafirmar su apoyo y solidaridad con la Revolución”, escribió.

Visita ocurre en medio de una profunda crisis

La visita de estos movimientos políticos coincide con uno de los momentos más complejos que atraviesa Cuba en décadas.

El país enfrenta:

una grave crisis energética

apagones prolongados en varias regiones

escasez de combustible

deterioro económico y migración masiva

Analistas señalan que este tipo de visitas de organizaciones ideológicas internacionales suelen formar parte de una estrategia del gobierno cubano para mostrar respaldo político externo en medio de las dificultades internas.