MIAMI: Video muestra a joven de 19 años atacando a doctor por medicar a su madre con una sustancia que la familia no autorizó

Carolina Pérez, madre del acusado y paciente de Silvers, testificó que quedó insatisfecha con una consulta en junio, cuando el doctor le recetó opioides. Preocupada por los efectos de los narcóticos, debido a que un familiar había luchado con la adicción, compartió sus inquietudes con su hijo. Sin embargo, declaró que no tenía conocimiento de que Ventura se dirigiera al hospital para confrontar al médico.

Las imágenes de cámaras corporales mostraron a Del Castillo Pérez explicando a los investigadores que fue al hospital para expresar su enojo por el tratamiento de su madre, no para agredir a Silvers. Sin embargo, testigos afirmaron haberlo visto golpear al doctor varias veces, mientras lo acusaba de ser un mal médico y de tratar mal a sus pacientes.

Un testigo recordó haber escuchado a Silvers responder al joven: “Eres solo un niño,” poco antes de que el ataque escalara. Según la policía, el médico fue encontrado inconsciente y sin respirar tras el violento altercado. Silvers, quien sufrió una conmoción cerebral, un hematoma, dos costillas rotas y varias contusiones, afirmó no recordar el incidente ni su llegada al trabajo ese día.

Durante la audiencia, el abogado defensor de Del Castillo Pérez argumentó que el joven no tenía intención de que la situación se volviera violenta. Sostuvo que actuó motivado por la preocupación por su madre y que la pelea no fue premeditada. No obstante, el juez, tras revisar las imágenes del ataque, calificó el acto como “brutal” y negó cualquier posibilidad de fianza.

El juez determinó que Pérez Del Castillo representaba un riesgo significativo, por lo que permanecerá bajo custodia sin derecho a fianza. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que la defensa presente una nueva moción en el futuro, buscando alternativas como el arresto domiciliario o la fianza, siempre que se presenten pruebas adicionales.

Por el momento, Ventura Del Castillo Pérez seguirá detenido mientras su caso avanza en el sistema judicial, y su equipo legal evalúa otras opciones para lograr su liberación antes del juicio.