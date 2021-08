Miami: Una madre apuñaló a sus hijas de 15 meses y 16 años y a su pareja

Seis hijos tenía la mujer de 38 años. Cuatro de ellos lograron esconderse y no sufrieron ningún tipo de lesiones.

En un vídeo de vigilancia se observa a la mujer, a quien se le conoce en el vecindario como Precious, junto a la pequeña de 15 meses tocando el timbre de su vecina siete horas antes del incidente.

La señora Sloan, quien pidió no mostrar su rostro en cámara, es la propietaria de la residencia y no estaba en casa al momento que la mujer tocó a la puerta.

Sin embargo, horas después conversaron y según contó, la implicada le advirtió que había tenido una visión relacionada con la vacuna contra el coronavirus.

“Ella me dijo que había tenido una visión de Dios y que quienes tuvieran la vacuna se iban a ir al infierno, me preguntó si yo me había vacunado y yo le dije que sí, de verdad me pareció muy raro todo, ella es muy buena madre, siempre estaba en su casa cuidando a sus hijos, no entiendo que pudo haber pasado”, dijo Sloan.

Esa misma pregunta se la ha hecho en repetidas ocasiones el señor Ronnie Williams, quien reside en la parte de atrás de la casa donde vivía la mujer junto a su familia.

“Yo no sé qué pasó, ella era una buena mujer, una buena madre, de verdad estoy impactado yo estaba atrás y no escuché nada, si hubiese escuchado quizás pude haber evitado esta desgracia”.

En la acera quedaron marcas de la sangre derramada por las víctimas, hecho que mantiene a la comunidad consternada.

Las identidades de las víctimas no han sido reveladas.