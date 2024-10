Miami: Trailer donde vivían 6 personas en habitaciones diferentes se incendia dejando una mujer herida y un perro muerto

Según uno de los seis ocupantes de la vivienda, que está dividida en habitaciones, el fuego se desató poco antes de las 7:00 am de este miércoles en la parte delantera de la casa, donde vive la propietaria junto a tres perros.

“Yo corro para dentro de la casa, rompí la ventana, la saqué y siento que me dice ayuda y estaba tirada y la saqué para afuera”, dijo Angelo Santana, residente afectado.

“Yo creo que es corto circuito, porque el alambrado no sirve, la electricidad está mala, ahora estoy en la calle y no me dejan entrar”, dijo Norman Rubio, residente afectado.