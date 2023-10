Miami: Revela nuevas imágenes de balacera donde un hombre fue baleado en la cabeza

“Es muy común en el área que haya tiroteos, pero ahora creo que ya las balaceras pueden pasar en cualquier lugar, no solo aquí. Es doloroso que esto pase en nuestras calles y más cerca de una escuela, pero yo no temo por mis hijos que van a esta escuela porque aquí siempre tenemos una patrulla especial de las escuelas que no se mueve, la tenemos toda la jornada velando por la seguridad de nuestros pequeños así que estoy tranquila en ese aspecto”, aseguro la madre de un menor que estudia en la escuela cercana.

La policía de Miami-Dade abrió rápidamente una investigación tras lo sucedido y ahora pide la ayuda de la comunidad para poder avanzar en el caso y llevar ante la justicia al responsable que sigue prófugo.

Tal como se aprecia en las imágenes de vigilancia, un grupo de personas estaba conversando tranquilamente frente a una casa, cuando una camioneta de una compañía de renta de vehículos se aproxima a toda velocidad y alguien abrió fuego de forma indiscriminada.

La policía ofrece una recompensa de hasta 5.000 dólares por cualquier persona que ofrezca una pista que conduzca hasta el responsable de este tiroteo que casi le cuesta la vida a Kenneth Cruz.

Si usted tiene cualquier tipo de información sobre este caso puede comunicarse de inmediato con la línea de Alto al Crimen de Miami-Dade al (305) 471-8477.