Miami: Dejó a su novia por un hombre y esta los baleó cuando se encontraban dentro de un auto

La mujer que resultó herida contó que la persona que disparó es su ex novia, quien estaba celosa porque esta empezó una nueva relación amorosa.

“Ella me vio con mi nuevo novio, se enojó y se salió del control”, dijo Yolanda, víctima.

Según sus propias palabras, su ex novia se acercó desde un vehículo en movimiento y abrió fuego contra el automóvil de ella.

“Bueno, ella me disparó en la cara. ¿Cómo esperas que me sienta?”, dijo la víctima.

“Él está bien, no estaba en condición crítica. Voy a ir a ver qué hay de nuevo con él ahora”, agregó Yolanda, quien aseguró que no hubo un argumento previo que llevara a este desenlace, sin embargo, denunció haber sido víctima de acoso.

“Creo que fue premeditado y todos van a decir que es otra cosa. Ella me ha estado acosando y acechando durante semanas y este es el final de lo que le pasa a las personas que están en relaciones de violencia doméstica y no pueden salir”, continuó la víctima.

Al automóvil se le veía el cristal roto tras un impacto de bala, así como uno de los neumáticos sin aire. El mismo permaneció durante varias horas en la entrada del hospital, hasta que la misma mujer lo retiró y estacionó en otra área.

Sin embargo, quienes llegaron a la Emergencia del Jackson South durante ese momento fueron recibidos por la impactante escena.

“Entramos a la Emergencia, veníamos a Emergencia con un familiar, el carro estaba ya ahí con las dos puertas delanteras abiertas de par en par y pues yo vi que tenía un balazo en la parte del vidrio de la puerta trasera derecha. Yo dije aquí fue que le dieron balazos”, dijo una residente de Miami.

Ahora las autoridades se encuentran tras la búsqueda de la mujer armada, quien permanece prófuga, situación que despertó inquietud entre los residentes de la zona.

“Tú no perteneces a nadie, sino quiero estar contigo ya se acabó, no me sigas”, dijo María Miranda, residente del área.

“Cuando uno ve noticias cómo estás uno piensa que es ajeno a su realidad, me sorprende y me preocupa que las cosas se resuelvan solamente a balas y armas”, dijo Arturo Méndez, residente del área.

El caso continúa bajo investigación.