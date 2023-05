Miami: Arrestan a un hombre acusado de apuñalar a su compañero de cuarto

“Me atacó con el cuchillo y me empezó a dar puñaladas y me dio en el pecho y me tiró y yo le agarré la mano y le agarré el cuchillo y se lo quebré y él se quedó con el mango, entonces el salió corriendo para afuera en calzoncillos, se fue corriendo para afuera”, dijo la víctima.

“Él me trataba mal, pero yo no le ponía mente, él peleaba solo y me trataba mal, él me trató muy mal, pero yo no le contestaba, yo le decía está bien. Él me quiso matar, me siento débil, perdí mucha sangre y me duele el pecho”, señaló Abacu Villanueva.

El acusado fue identificado como Josué Alberto Ruiz, de 43 años. Según la víctima, ambos compartían habitación en una vivienda ubicada en la calle 221 y la avenida 117 del suroeste del condado, en la que también residen alquiladas tres personas más.

“Ese señor nunca debió estar aquí, porque de verdad tenía muchas personalidades, yo me sentaba afuera y tenía conversaciones con él y después como que se iba y entonces entraba porque no quería escuchar eso”, dijo Mario Rein, residente de la vivienda.

Amigos de la víctima se acercaron hasta la vivienda este martes para llevarle comida y ayudarlo a limpiar sus heridas.

“Me da mucha tristeza ver casos así, porque cuando ven personas indefensas, otros se aprovechan para hacerle daño y él siempre ayuda a los demás, me afecta verlo así”, dijo Josefina Rodillón, pastora.

Josue Alberto Ruiz fue arrestado y acusado de intento de homicidio y durante su presentación en la corte criminal se le ordenó mantenerse alejado de la víctima. La jueza le negó el derecho a fianza.