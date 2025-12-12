MIAMI: Arrestan a cubano por colocar un AirTag en el auto de su exnovia

El joven enfrenta cargos por instalar un AirTag sin consentimiento y por daños a la propiedad, bajo una ley que endurece las penas desde 2024.

Las autoridades del condado de Miami-Dade arrestaron este miércoles a Andrés Ignacio Perea , un cubano de 25 años, acusado de colocar un dispositivo de rastreo Apple AirTag en el automóvil de su exnovia sin su autorización. El caso también incluye un cargo adicional por daños a la propiedad , relacionado con un incidente previo, según los registros penitenciarios.

De acuerdo con el informe policial citado por medios locales, la investigación comenzó el 12 de octubre , cuando agentes acudieron a la cuadra 10300 SW 119th St. después de que la víctima denunciara que Perea había destrozado su vehículo.

La madre de la joven declaró que, dos semanas antes , su hija recibió una notificación en su iPhone indicando que un AirTag desconocido estaba cerca. Al revisar el auto, ambas encontraron el dispositivo oculto en el guardafango.

Posteriormente, la víctima entregó a la policía una captura de pantalla de la alerta , en la que se mostraban los últimos cuatro dígitos del número telefónico asociado al AirTag. Dichos números coincidían con los del celular de Perea. Las autoridades confirmaron que el dispositivo estaba registrado a su nombre.

La joven había mantenido una relación de ocho años con el acusado antes de su separación. Como resultado de un caso anterior, un juez le concedió a ella una orden de restricción de cinco años contra Perea, según el reporte del Departamento de Policía de Miami-Dade.

Perea se entrega y queda detenido

El cubano se entregó voluntariamente este miércoles en la estación del Distrito Kendall de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO). Posteriormente fue trasladado al Centro Correccional Turner Guilford Knight.

El juez le impuso una fianza de 5,000 dólares.

Una conducta ahora considerada delito grave en Florida

El uso de dispositivos de rastreo —como AirTag o aplicaciones similares— sin consentimiento está tipificado como delito grave de tercer grado según el Estatuto 934.425 de Florida, en vigor desde el 1 de octubre de 2024.

Antes de esta actualización legislativa, esta conducta era catalogada como delito menor.

Ahora, la condena puede alcanzar hasta cinco años de prisión.

Un fenómeno en aumento

El caso se suma a una creciente preocupación en Florida por el uso indebido de herramientas de geolocalización en situaciones de acoso, violencia doméstica y vigilancia no autorizada, tendencia que ha motivado el endurecimiento de las leyes.

Hasta el cierre de esta nota, no se han ofrecido más detalles sobre la situación procesal del acusado.

Noticia en desarrollo…