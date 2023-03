Madre de Miami desesperada después que su hija de 15 años escapara de la casa

“Yo le pido que me la suelten, porque ella no ha hecho nada para que la tengan, que no la dejan a salir, a cualquiera que la tenga que me la devuelva”, dijo Lesvia Herrera, madre de la joven desaparecida.

“Yo tengo miedo, porque ella nunca se me ha ido así, que se va a estar tantos días sin comunicarse conmigo, porque ella sabe cómo yo me pongo, ella sabe que yo me enfermo de inmediato, por eso me da miedo que ella no me ha llamado”, agregó Lesvia Herrera.

Sin embargo, sus esperanzas se hicieron trizas al escuchar noticias desalentadoras.

“Y ella me dijo que se la habían llevado unos desconocidos y yo le dije por qué a ti no te llevaron, si tú estabas ahí con ella, y ella me dice, yo no pude ayudarla, yo le dije, no me mientas y yo le escribo y le llamo y no me contesta”, añadió la madre.

La joven es epiléptica, padece trastornos de aprendizaje y el mayor temor de la señora Lesvia es que su hija permanezca secuestrada.

“Ella toma medicamentos para prevención de epilepsia, porque le han dado convulsiones, entonces, ese es el miedo que a mí me da, que le den mucha droga y la dejen dormida”, continuó la señora Herrera.

Buscando en las redes sociales, la madre ha encontrado publicaciones donde se observa a su hija en un ambiente nocivo.

“Le toman fotos donde ella está con una pistola, drogas, con gente mayor, tomaron una foto donde está su pierna, pero yo sé que es ella por sus tenis”, señaló Lesvia.

La policía de Miami se encuentra a cargo de la investigación.

“Le decimos a cualquier persona que esté con esta niña que es ilegal estar con una menor de edad, por favor llamen a la policía, nosotros no queremos arrestarla, nosotros lo que queremos es encontrarla con la mamá que vemos que está sufriendo”, dijo Mike Vega, portavoz de la Policía de Miami.

Esta es la petición de una madre que teme por la vida de su hija.

“Si ella me está viendo, que regrese a la casa, y si tiene a alguien que está amenazando, que le diga a la policía, yo siempre he hablado con ella y le he dicho que llame a la policía y le diga lo que tú sientes”, dijo la madre de la joven desaparecida.

Se le pide a quien tenga información de la joven desaparecida que se comunique con línea telefónica del Departamento de Policía de Miami al (305) 579-6111.