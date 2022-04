Llamadas al 911 captan el pánico tras ser atropellado de jugador de la NFL en Miami

Angustia y pánico reflejan las múltiples llamadas que recibió el 911 el día de la muerte de Haskins, quien fue atropellado por un camión en la autopista interestatal 595 en el condado de Broward, a las 6:30 am del pasado 9 de abril.

Un informe publicado por la Patrulla de Carreteras de Florida confirmó que un segundo vehículo golpeó a Haskins, después de haber sido atropellado por el camión.

“Hay un hombre afroamericano, estaba al costado de la carretera, alguien lo golpeó. Hay sangre por todas partes, ¿alguien tiene guantes?”.

En otra llamada un hombre informó:

“Conducía por la 595 y hay un cuerpo en medio de la vía. No sé si la persona está muerta, desmayada o golpeada, pero estaba en medio del carril en la 595”.

La esposa de Haskins también llamó al 911.

“Llamo porque mi esposo quedó atrapado al costado de la carretera. Tuvo que caminar y buscar gasolina. Seguí llamando y seguí llamando y él no contestaba”.

Kalaybra Haskins le explica a la telefonista que está llamando desde Pittsburgh y que estaba hablando por teléfono con su esposo cuando se cortó la llamada.

“Sólo quiero que alguien vaya al área y vea si su automóvil está allí, si está bien, si le pasó algo. No es propio de él que no me devuelva la llamada y que su teléfono se apague”.

“No quiero que entres en pánico, pero voy a ser honesta contigo, tenemos un incidente en la carretera, pero no puedo confirmar si es tu esposo o no”, responde la operadora del 911.

En ese momento, la esposa de Haskins comienza a llorar y la encargada intenta calmarla.

“Señora, la necesito, no se asuste, sólo deme un momento”, dice la operadora.

Haskins, de 24 años, estaba de visita en el sur de Florida entrenando con sus compañeros de equipo al momento de su muerte.

Hasta el momento, nadie ha sido arrestado por el caso.

Fuente: Victoria Joseph | americateve.com