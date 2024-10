Lionel Messi recibió en MIAMI el premio al futbolista con más títulos

Juan Ignacio Gallardo, director de Marca, aseguró que no había mejor deportista para recibir ese primer premio en Estados Unidos que Messi, porque está seguro que ningún otro futbolista en la historia logrará sus números, sus goles y la cantidad de títulos, tanto individuales, como grupales.

Numerosas personalidades del mundo del futbol y del Inter Miami estuvieron presentes, incluido el presidente y fundador Jorge Mas Santos.

Mas destacó cómo los valores familiares de Messi están perfectamente alineados con la idea que tiene del club y los principios con los que fue creado.

Algunos fanáticos tuvieron la suerte de acudir al evento y conocer a su ídolo.

Como el presidente de uno de los clubes de fans de Messi más grandes del mundo, situado en la India, Harish Vadde viajó hasta Miami y pudo compartir unos minutos con el jugador y llevarse la camiseta firmada.

“Estoy muy feliz, hoy es algo que que no tengo ni palabras para expresar. He estado toda mi vida luchando por esto desde que tengo 10 años y cree un comunidad enorme en las redes sociales, compartiendo cada día miles de imágenes sobre Messi y eso me ha traído hasta aquí. Nunca olvidaré este día”, declaro Harish Vadde a las cámaras de América Tevé.

Messi tiene hasta el momento 102 títulos, pero este fin de semana puede batir otro récord, si gana el Inter Miami CF el sábado.

En el estadio se espera con ansia el triunfo y la celebración, junto con toda su hinchada.