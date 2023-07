La explosión de un aire acondicionado en un apartamento en North Miami Beach deja cuantiosos daños

“Estaba en camino a Orlando para unas vacaciones familiares de tres días. Yo dejé la casa aproximadamente a las 7:45 pm y alguien me llamó poco después de las 8:00 y me dijo que un incendio había comenzado en mi casa unos 15 minutos después de que salimos”, dijo Chandan Chowdhury, afectado.

“El fuego comenzó en la unidad de aire acondicionado. Gracias a Dios no estábamos en la casa, porque si ves el lugar donde empezó, pasó rápidamente a las habitaciones y así que fue bueno no haber estado aquí”, agregó Chandan Chowdhury.

El señor Chowdhury reside en el apartamento desde hace siete meses, en compañía de su esposa, su hijo de 17 años y su hija de nueve.

La mayoría de los artículos que quedaron inutilizables tenían poco tienen de haber sido adquiridos.

“Yo estimo que perdí más o menos unos $40.000, porque todos estos muebles y las computadoras son nuevas, las compré en el mes de enero, cuando vino mi familia a vivir aquí a Estados Unidos”, dijo el afectado.

Afortunadamente, las llamas fueron contenidas y no se propagaron hacia otras unidades. Decenas de residentes salieron corriendo al escuchar la alarma de incendios y ver el humo que se apoderaba de los pasillos.

Cinco personas resultaron afectadas, de las cuales tres fueron atendidas por los bomberos en el lugar y otras dos fueron trasladadas a un hospital cercano.

“Yo estaba afuera trabajando y llegué como a las 9:00 y ya estaban sacando a las personas para acá y para allá, traté de acercarme lo más que pude, pero me dijeron que me fuera, yo me fui y cuando regresé había más unidades y me di cuenta que lo que estaba pasando era serio”, dijo Adrián Cisneros, residente del condominio.

Las autoridades evacuaron a la mayoría de las familias, que debieron esperar durante largas horas mientras se controlaba la situación.

“Los elevadores los tenían parados, obviamente, porque siempre pasa eso, se sentía un olor a gas fuerte que me imagino es lo que utilizan los bomberos para apagar un incendio”, añadió Cisneros.

Y mientras se resuelve el tema de la cobertura del seguro por las innumerables pérdidas, la prioridad para la familia es encontrar un nuevo lugar donde vivir.