ICE

Joven cubano con I-220A queda en libertad tras meses detenido por ICE: juez fija fianza mínima

Liberan a Iván García Pérez, joven cubano con I-220A, tras más de dos meses detenido por ICE, luego de un habeas corpus y fianza de 1.500 dólares.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Iván García Pérez recuperó su libertad luego de un habeas corpus y una fianza de 1.500 dólares, en un caso que reaviva el debate sobre la detención prolongada de cubanos con estatus I-220A.

El joven enfermero cubano Iván García Pérez fue liberado este jueves tras pasar más de dos meses detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), informó el periodista Javier Díaz.

García Pérez, quien posee estatus migratorio I-220A, fue arrestado el 7 de noviembre de 2025 luego de acudir a una cita rutinaria con inmigración en Miramar, Florida. Tras su detención, fue recluido inicialmente en el centro conocido como “Alcatraz de los Caimanes”, y posteriormente trasladado a otras instalaciones, hasta quedar bajo custodia en el Broward Transitional Center (BTC), en el condado de Broward.

Habeas corpus y fianza inusualmente baja

La liberación se produjo después de que sus abogadas presentaran un habeas corpus, recurso legal que resultó determinante. Un juez de inmigración aprobó la medida y estableció una fianza de 1.500 dólares, una cifra considerada inusualmente baja para casos de detención migratoria de este tipo.

Iván recuperó la libertad cerca de las cuatro de la tarde y ya se encuentra reunido con su esposa, familiares y amigos, confirmó Díaz.

El impacto de la presión pública

Tras salir del centro de detención, el joven agradeció públicamente el apoyo recibido en redes sociales, donde su caso se volvió viral. De acuerdo con el periodista, la visibilidad del caso fue clave para que llegara a conocimiento del juez.

“Su libertad evitó una deportación a Cuba”, subrayó Díaz.

Un proceso migratorio aún abierto

Aunque Iván García Pérez deberá continuar su proceso migratorio en Estados Unidos y aún no cuenta con parole humanitario, su liberación es vista como una victoria significativa frente a un sistema que mantiene en incertidumbre a miles de cubanos con I-220A.

El joven no ha violado leyes estadounidenses, estudia para convertirse en profesional de la salud y ha sido descrito por quienes lo conocen como un ejemplo de esfuerzo y superación personal.

Reacción en la comunidad cubana

La noticia fue celebrada por la comunidad cubana en Florida como un acto de justicia y esperanza para otros migrantes en situaciones similares.

“Muchísimas felicidades para Iván después de estar más de dos meses en detención. Espero que pase unas excelentes semanas junto a su esposa, su familia y sus amigos que tanto lo apoyaron”, concluyó Díaz.

