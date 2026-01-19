Joven cubano con I-220A queda en libertad tras meses detenido por ICE: juez fija fianza mínima

Iván García Pérez recuperó su libertad luego de un habeas corpus y una fianza de 1.500 dólares, en un caso que reaviva el debate sobre la detención prolongada de cubanos con estatus I-220A.

El joven enfermero cubano Iván García Pérez fue liberado este jueves tras pasar más de dos meses detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ) , informó el periodista Javier Díaz .

García Pérez, quien posee estatus migratorio I-220A , fue arrestado el 7 de noviembre de 2025 luego de acudir a una cita rutinaria con inmigración en Miramar, Florida . Tras su detención, fue recluido inicialmente en el centro conocido como “Alcatraz de los Caimanes” , y posteriormente trasladado a otras instalaciones, hasta quedar bajo custodia en el Broward Transitional Center (BTC) , en el condado de Broward.

La liberación se produjo después de que sus abogadas presentaran un habeas corpus , recurso legal que resultó determinante. Un juez de inmigración aprobó la medida y estableció una fianza de 1.500 dólares , una cifra considerada inusualmente baja para casos de detención migratoria de este tipo.

Iván recuperó la libertad cerca de las cuatro de la tarde y ya se encuentra reunido con su esposa, familiares y amigos , confirmó Díaz.

Tras salir del centro de detención, el joven agradeció públicamente el apoyo recibido en redes sociales , donde su caso se volvió viral. De acuerdo con el periodista, la visibilidad del caso fue clave para que llegara a conocimiento del juez.

“Su libertad evitó una deportación a Cuba”, subrayó Díaz.

Un proceso migratorio aún abierto

Aunque Iván García Pérez deberá continuar su proceso migratorio en Estados Unidos y aún no cuenta con parole humanitario, su liberación es vista como una victoria significativa frente a un sistema que mantiene en incertidumbre a miles de cubanos con I-220A.

El joven no ha violado leyes estadounidenses, estudia para convertirse en profesional de la salud y ha sido descrito por quienes lo conocen como un ejemplo de esfuerzo y superación personal.

Reacción en la comunidad cubana

La noticia fue celebrada por la comunidad cubana en Florida como un acto de justicia y esperanza para otros migrantes en situaciones similares.

“Muchísimas felicidades para Iván después de estar más de dos meses en detención. Espero que pase unas excelentes semanas junto a su esposa, su familia y sus amigos que tanto lo apoyaron”, concluyó Díaz.