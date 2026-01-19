Agitadores de extrema izquierda irrumpen en una iglesia de Minneapolis creyendo que el pastor trabaja para ICE

El Departamento de Justicia abrió una investigación por derechos civiles tras el asalto a una iglesia en Minneapolis , donde manifestantes interrumpieron el culto al acusar falsamente a un pastor de colaborar con ICE.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una investigación por derechos civiles luego de que decenas de agitadores de extrema izquierda irrumpieran en una iglesia de Minneapolis durante un servicio religioso dominical, en un episodio que la administración del presidente Donald Trump calificó como intimidación contra cristianos en un lugar sagrado .

Según relataron asistentes a Fox News , el grupo ingresó de forma abrupta al santuario de la iglesia Cities , aproximadamente a mitad del servicio, convencido —de manera errónea— de que uno de los pastores era el director interino de la oficina local de ICE en St. Paul .

Testigos afirmaron que los manifestantes interrumpieron el culto con gritos , generando escenas de tensión dentro del templo. Al finalizar el servicio, varios asistentes denunciaron que fueron seguidos hasta el estacionamiento , donde algunos agitadores rodearon vehículos e intentaron impedir que los fieles abandonaran el lugar .

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a una multitud confrontando a los feligreses y alterando el orden en el interior de la iglesia.

Respuesta del Departamento de Justicia

La fiscal general Pam Bondi confirmó que el Gobierno federal actuará con firmeza ante lo ocurrido.

“Acabo de hablar con el pastor de la iglesia de Minnesota que fue objeto de un ataque. Los ataques contra las fuerzas del orden y la intimidación de los cristianos están siendo combatidos con todo el peso de la ley federal”, afirmó en un comunicado.

Bondi advirtió además que, si los líderes estatales se niegan a actuar, el Departamento de Justicia intervendrá directamente:

“Este Departamento de Justicia seguirá movilizado para perseguir los delitos federales y garantizar que prevalezca el estado de derecho”.

La Casa Blanca condena el ataque

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, también condenó enérgicamente el asalto:

“El presidente Trump no tolerará la intimidación y el acoso a los cristianos en sus lugares sagrados de culto”.

Leavitt confirmó que el Departamento de Justicia ha iniciado una investigación exhaustiva sobre el incidente, al que calificó de “despreciable”.

Por su parte, la fiscal general adjunta para derechos civiles, Harmeet Dhillon, aseguró que su equipo está trabajando intensamente en el caso:

“No descansaremos hasta que podamos hacer justicia”.

Postura del alcalde de Minneapolis

En contraste, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, defendió las protestas contra ICE y rechazó las acusaciones de ilegalidad formuladas por funcionarios federales.

Durante una entrevista en el programa Face the Nation de CBS, Frey afirmó que la presencia de agentes federales ha provocado temor entre comunidades inmigrantes.

“No se trata de seguridad. Se trata de que miles de personas lleguen a nuestra ciudad y aterroricen a la gente simplemente por ser latinos o somalíes”, declaró.

El alcalde insistió en que las manifestaciones han sido pacíficas y que los residentes están “defendiendo a sus vecinos”, en lo que describió como un acto de solidaridad comunitaria.

Investigación en curso

Mientras las posturas políticas se enfrentan, el Departamento de Justicia continúa evaluando si el asalto al templo constituye una violación federal de derechos civiles, en un caso que vuelve a colocar en el centro del debate la seguridad en los lugares de culto y la creciente polarización en torno a la inmigración.