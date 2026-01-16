Cubano embiste patrullas de ICE en TEXAS y hiere a un agente durante intento de fuga

El inmigrante cubano Robyn Argote Brooks fue detenido en San Antonio, Texas, luego de arremeter con su vehículo contra agentes federales de ICE en un intento de evadir su arresto.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestó al inmigrante cubano Robyn Argote Brooks luego de que embistiera con su automóvil a vehículos y agentes federales durante un operativo realizado el 13 de enero en la ciudad de San Antonio, Texas , informaron autoridades federales.

El Departamento de Seguridad Nacional ( DHS ) confirmó este martes que Argote “utilizó su vehículo como un arma” al intentar escapar de una parada vehicular selectiva ejecutada por agentes de ICE con el objetivo de detenerlo.

Según el comunicado oficial, el cubano se negó a obedecer las órdenes de los agentes para salir del vehículo. En su intento de evadir el arresto, puso el auto en reversa y retrocedió a gran velocidad , estando a punto de atropellar a un agente federal.

Embed - VIDEO: Arrestan a cubano tras embestir vehículos de ICE con su auto en Texas

Aunque logró esquivarlo, impactó violentamente contra un vehículo de ICE que se encontraba detrás , y acto seguido aceleró hacia adelante , estrellándose contra una segunda unidad federal , lo que provocó lesiones al oficial que ocupaba el asiento delantero del vehículo, de acuerdo con las autoridades.

Tras la colisión, Argote fue reducido y arrestado en el lugar.

Video del arresto se hace viral

Un video difundido en la red social X por la periodista Brooke Taylor, de Fox News, muestra el momento completo del operativo.

Las imágenes captan cuando, tras los choques, los agentes rompen la ventanilla del vehículo, extraen a Argote por la fuerza mientras otro oficial le apunta con su arma, y lo inmovilizan boca abajo sobre el pavimento, con dos agentes presionando sus rodillas sobre su espalda.

El cubano no opuso resistencia y, mientras estaba en el suelo, se le escucha decir: “Dios mío”. Posteriormente fue levantado y un oficial conversó con él, mientras otro agente, en español, le preguntaba si necesitaba asistencia médica antes de trasladarlo.

En el video no se observa a ningún agente gravemente herido, aunque el DHS confirmó que un oficial resultó lesionado durante el incidente.

DHS denuncia aumento de ataques contra ICE

Tras el arresto, la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, condenó el hecho y aseguró:

“Uno de nuestros oficiales resultó herido en este ataque con vehículo y oramos por él, su salud y su familia”.

McLaughlin responsabilizó a políticas de “ciudades santuario” de fomentar la evasión del arresto por parte de inmigrantes indocumentados, creando —según afirmó— “un ambiente que incita a la violencia contra las fuerzas del orden”.

La funcionaria reveló cifras alarmantes:

3.200 % de aumento en ataques con vehículos contra agentes de ICE

Más de 1.300 % de incremento en agresiones físicas

De acuerdo con datos del DHS, entre el 21 de enero de 2025 y el 7 de enero de este año, ICE registró 66 ataques con vehículos, frente a solo dos en el mismo período del año anterior.

Advertencia del Gobierno federal

McLaughlin citó recientes declaraciones de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien advirtió que:

“Cualquiera que ataque a las fuerzas del orden será procesado con todo el rigor de la ley”.

Ingreso por CBP One y contexto de alta tensión

Robyn Argote Brooks ingresó a Estados Unidos en 2024 mediante el programa CBP One, implementado por la administración del expresidente Joe Biden para permitir a migrantes gestionar citas de asilo en línea.

El DHS calificó esta aplicación como “desastrosa”, asegurando que permitió la entrada de más de un millón de extranjeros sin antecedentes penales, según sus cifras.

El arresto ocurre en un clima de alta tensión nacional, tras el incidente del 7 de enero en Minneapolis, donde un agente de ICE disparó fatalmente contra la ciudadana estadounidense Renee Nicole Good, presuntamente en defensa propia cuando ella habría intentado atropellarlo.

Ese hecho provocó protestas masivas, arrestos violentos y enfrentamientos, lo que llevó al presidente Donald Trump a advertir esta semana que podría invocar la Ley de Insurrección de 1807 y desplegar tropas federales para contener los disturbios.

Noticia en desarrollo.