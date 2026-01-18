¡Nieve en Florida! El norte del estado despierta cubierto de blanco tras ola de frío histórica

Una tormenta invernal dejó caída de nieve durante varias horas en el noroeste de Florida, un fenómeno poco común que ocurre tras el ingreso del aire más frío en casi cuatro años.

Florida volvió a captar la atención meteorológica nacional este domingo 18 de enero , cuando varias zonas del norte del estado amanecieron cubiertas de nieve , un fenómeno extremadamente inusual para la región.

La ciudad de Marianna , en el condado de Jackson , al noroeste de Florida, se convirtió en el epicentro del evento , donde se reportó caída de nieve durante varias horas , dejando imágenes de paisajes completamente blancos .

Según explicó Rubén Capote , jefe de meteorología de Telemundo , la acumulación podría alcanzar entre una y tres pulgadas en zonas puntuales , aunque las carreteras han presentado poca o ninguna acumulación .

“Tenemos un aviso por tormenta invernal, así que si están manejando, hazlo con cuidado”, advirtió Capote.

El meteorólogo detalló que la temperatura aún relativamente cálida del pavimento ha evitado la formación de capas de hielo en las vías.

“Por ahora no vemos acumulación en las carreteras y es probable que no la tengamos. Sin embargo, sobre el césped y los autos sí estamos viendo claramente la precipitación invernal en forma de nieve”.

Frío intenso desde el viernes

El inusual episodio ocurre tras una ola de frío intenso que comenzó el viernes, cuando el sur de Florida amaneció bajo la influencia del aire más frío en casi cuatro años.

Ese día, las temperaturas mínimas en zonas interiores de Broward y Miami-Dade rondaron los 40 °F, con sensaciones térmicas cercanas a los 30 °F debido a los vientos.

En el norte del estado, incluida la región de Tampa Bay, se registraron temperaturas cercanas al punto de congelación y escarcha generalizada.

Más frío en camino

Los expertos meteorológicos habían advertido sobre la llegada de un nuevo frente frío este domingo, el cual provocaría un descenso adicional de las temperaturas.

Según las previsiones, las condiciones invernales podrían extenderse hasta mediados de la próxima semana, generando un periodo prolongado de bajas temperaturas, inusual para los estándares climáticos de Florida.

Recomendaciones de seguridad: las “4 P” contra el frío

Ante este escenario, el Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade emitió una serie de recomendaciones para proteger a personas, hogares, mascotas y plantas.

Las autoridades resumen las medidas en las “4 P de la seguridad contra el frío”:

Personas: vigilar especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Permanecer en casa tanto como sea posible y vestirse con varias capas de ropa holgada, protegiendo cabeza y orejas.

Mascotas: proporcionar refugio cálido, seco y protegido del viento.

Plantas: trasladar macetas al interior, mantenerlas bien iluminadas y alejadas de corrientes de aire; en exteriores, regar árboles y plantas para reducir daños por el frío.

Prevención (calefacción): usar calefacción central cuando sea posible. Si se utilizan calefactores eléctricos portátiles, asegurarse de que estén certificados por Underwriters Laboratories (UL), colocarlos sobre superficies firmes y lejos de zonas húmedas.

Las autoridades insisten en no usar carbón, parrillas ni el horno para calentar y en apagar y desenchufar los calefactores al salir de la habitación o al dormir. También recuerdan mantener en buen estado los detectores de humo y de monóxido de carbono.

Un fenómeno poco común en Florida

La caída de nieve y las temperaturas extremas no son habituales en Florida, por lo que este evento vuelve a subrayar la importancia de la preparación ante fenómenos climáticos atípicos, incluso en estados conocidos por su clima cálido.