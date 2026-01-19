Colapso del sistema eléctrico cubano deja a La Habana a oscuras y provoca apagones masivos en toda la Isla

Cuba enfrenta un grave colapso energético con apagones generalizados y un déficit estructural de generación que supera los 1,900 megavatios, producto de averías, falta de combustible y termoeléctricas fuera de servicio.

El sistema eléctrico cubano atraviesa un nuevo y profundo episodio de crisis energética que se traduce en apagones prolongados en todo el país , con especial impacto en la capital, La Habana , y un déficit de generación que superó los 1,900 megavatios (MW) durante el horario pico.

La Empresa Eléctrica de La Habana confirmó que la capital quedó prácticamente sin luz desde las 6:39 p.m. del domingo , cuando se registró una afectación máxima de 359 MW , suficiente para paralizar cinco de los seis bloques de distribución de la urbe.

El servicio eléctrico se restableció en su totalidad pasadas las 12:06 a.m. del lunes , tras más de seis horas continuas de apagón que dejaron a la ciudad en tinieblas.

La Empresa Eléctrica admitió en redes sociales que “no fue posible cumplir con la programación informada” debido a baja disponibilidad de generación base y añadió que se afectaron 100 MW adicionales en emergencias no planificadas .

Según el parte oficial de la Unión Eléctrica (UNE) , el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) reportó una disponibilidad de 1,360 MW frente a una demanda de 2,150 MW , lo que dejó un déficit inicial de 750 MW que se amplió hasta los 1,905 MW en el horario de mayor consumo.

El desbalance se debe a una combinación de averías en varias termoeléctricas clave —incluidas las de Mariel, Felton, Antonio Maceo y Carlos Manuel de Céspedes— y la falta de combustible que mantiene fuera de servicio a más de 100 unidades generadoras.

Apagones y programación intermitente

La programación de cortes escalonados prevista por la Empresa Eléctrica de La Habana cubría desde las 11:00 a.m. hasta las 7:00 a.m., afectando todos los bloques de la capital, aunque la propia entidad advirtió que los horarios podrían variar en función de nuevas averías o emergencias.

Aunque los 38 parques solares fotovoltaicos del país aportaron hasta 473 MW en su punto máximo, su contribución es insuficiente para compensar el desplome de la generación térmica y la escasez de diésel.

Crisis energética de larga data

La situación crítica actual se inscribe en un patrón de crisis energética que ha afectado a Cuba de forma intermitente desde 2024 y 2025, con apagones masivos en varias regiones debido a déficits que se acercan o superan los 1,900 MW en distintos momentos.

Especialistas señalan que la combinación de planta obsoletas, falta de combustible, mantenimiento atrasado y una demanda creciente ha colocado al sistema eléctrico al borde del colapso completo, una situación que no se veía desde el Período Especial de los años 90.