Colapso del sistema eléctrico cubano deja a La Habana a oscuras y provoca apagones masivos en toda la Isla

Cuba enfrenta un grave colapso energético con apagones generalizados y un déficit estructural de generación que supera los 1,900 megavatios, producto de averías, falta de combustible y termoeléctricas fuera de servicio.
El sistema eléctrico cubano atraviesa un nuevo y profundo episodio de crisis energética que se traduce en apagones prolongados en todo el país, con especial impacto en la capital, La Habana, y un déficit de generación que superó los 1,900 megavatios (MW) durante el horario pico.
La Empresa Eléctrica de La Habana confirmó que la capital quedó prácticamente sin luz desde las 6:39 p.m. del domingo, cuando se registró una afectación máxima de 359 MW, suficiente para paralizar cinco de los seis bloques de distribución de la urbe.
El servicio eléctrico se restableció en su totalidad pasadas las 12:06 a.m. del lunes, tras más de seis horas continuas de apagón que dejaron a la ciudad en tinieblas.
La Empresa Eléctrica admitió en redes sociales que “no fue posible cumplir con la programación informada” debido a baja disponibilidad de generación base y añadió que se afectaron 100 MW adicionales en emergencias no planificadas.
Según el parte oficial de la Unión Eléctrica (UNE), el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) reportó una disponibilidad de 1,360 MW frente a una demanda de 2,150 MW, lo que dejó un déficit inicial de 750 MW que se amplió hasta los 1,905 MW en el horario de mayor consumo.
El desbalance se debe a una combinación de averías en varias termoeléctricas clave —incluidas las de Mariel, Felton, Antonio Maceo y Carlos Manuel de Céspedes— y la falta de combustible que mantiene fuera de servicio a más de 100 unidades generadoras.
La programación de cortes escalonados prevista por la Empresa Eléctrica de La Habana cubría desde las 11:00 a.m. hasta las 7:00 a.m., afectando todos los bloques de la capital, aunque la propia entidad advirtió que los horarios podrían variar en función de nuevas averías o emergencias.
Aunque los 38 parques solares fotovoltaicos del país aportaron hasta 473 MW en su punto máximo, su contribución es insuficiente para compensar el desplome de la generación térmica y la escasez de diésel.
La situación crítica actual se inscribe en un patrón de crisis energética que ha afectado a Cuba de forma intermitente desde 2024 y 2025, con apagones masivos en varias regiones debido a déficits que se acercan o superan los 1,900 MW en distintos momentos.
Especialistas señalan que la combinación de planta obsoletas, falta de combustible, mantenimiento atrasado y una demanda creciente ha colocado al sistema eléctrico al borde del colapso completo, una situación que no se veía desde el Período Especial de los años 90.
