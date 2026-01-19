Trump dice que visitará una "Habana libre" antes de dejar la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos respaldó en Truth Social una predicción del analista Marc Thiessen de que Cuba , junto con Irán y Venezuela , podría convertirse en un país libre antes de que termine el mandato de Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió en su cuenta de Truth Social una predicción del analista político Marc Thiessen en la que se afirma que visitará una “Habana libre” antes de dejar la Casa Blanca.

La publicación hace referencia a una entrevista realizada por Thiessen en el programa Life, Liberty & Levin de Fox News , en la que el analista vaticinó que, antes de finalizar el mandato de Trump, ocurrirán transformaciones democráticas significativas en varios países, incluyendo a Irán, Cuba y Venezuela .

Durante la entrevista, Thiessen destacó el liderazgo de Trump en materia de seguridad internacional y afirmó que, bajo su administración, estas naciones podrían experimentar cambios políticos profundos que las llevarían hacia un modelo más libre y democrático.

Según el analista, antes de que Trump deje la Casa Blanca será recibido “como un héroe” en Irán libre, en una Habana libre y en una Caracas libre , señalando que estas transformaciones serían comparables a grandes oleadas de democracia global vistas en otras épocas históricas.

La predicción se da en un momento en que la política regional estadounidense ha puesto especial atención en América Latina y Medio Oriente, especialmente tras la reciente captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro, lo que ha intensificado el debate sobre cambios políticos en regímenes aliados de Estados Unidos.

Trump acompañó la predicción con otra de sus advertencias directas al régimen cubano, instándolo a “hacer un trato antes de que sea demasiado tarde” y sugiriendo que la isla enfrentará mayores presiones debido a la pérdida de apoyo económico que recibía de Venezuela.

Reacciones y perspectivas

La idea de una “Habana libre” ha generado diversas reacciones tanto dentro de Cuba como entre la diáspora: para muchos representa una esperanza de cambio político y de reunificación familiar, mientras que otros consideran que esta visión es más retórica que un reflejo de una política estratégica definida por Washington.

Aunque Trump no anunció una política concreta ni un cronograma específico para esta visita, al compartir la predicción del analista se reafirma la presencia de Cuba en la narrativa geopolítica vinculada a su mandato y a las expectativas de transformación democrática en la región.