americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Groenlandia

"Ha llegado el momento": Trump lanza advertencia por Groenlandia y acusa a Dinamarca de inacción ante la amenaza rusa

Donald Trump advirtió que EE.UU. podría actuar en Groenlandia ante la amenaza rusa y acusó a Dinamarca de ignorar durante años alertas de la OTAN

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Trump Groenlandia

El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos debe actuar para frenar la amenaza rusa en Groenlandia, tras denunciar que Dinamarca ignoró durante años las advertencias de la OTAN sobre el Ártico.

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, lanzó este lunes una fuerte advertencia internacional al asegurar que “ha llegado el momento” de actuar en Groenlandia, frente a lo que describió como una creciente amenaza rusa en el Ártico.

El mensaje fue publicado por el mandatario en Truth Social y replicado por la cuenta oficial de la Casa Blanca, elevando el tono de la discusión geopolítica sobre una de las regiones más estratégicas del planeta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WhiteHouse/status/2013102866450337957?s=20&partner=&hide_thread=false

“Ha llegado el momento”

Trump acusó directamente a Dinamarca de haber ignorado durante dos décadas las advertencias de la OTAN sobre la seguridad de Groenlandia.

“La OTAN lleva 20 años diciéndole a Dinamarca que tiene que alejar la amenaza rusa de Groenlandia. Lamentablemente, Dinamarca no ha podido hacer nada al respecto. ¡Ha llegado el momento, y se hará!”, escribió el mandatario.

¿Por qué Groenlandia es clave?

Groenlandia, territorio autónomo bajo soberanía danesa, ocupa una posición estratégica central en el Ártico, lo que la convierte en un punto crítico para la seguridad global.

Entre los factores que elevan su importancia se encuentran:

  • Su valor militar y geopolítico

  • La presencia de rutas aéreas y marítimas estratégicas

  • Su proximidad a Rusia, que ha incrementado su despliegue militar en la región

  • La existencia de infraestructura militar estadounidense ya operativa en la isla

El reclamo contra Dinamarca

Desde Washington, se considera que Copenhague no ha respondido adecuadamente a los riesgos señalados por la OTAN, lo que —según Trump— pone en riesgo la seguridad del Ártico occidental y de los aliados de Estados Unidos.

¿Qué podría significar “actuar”?

Aunque Trump no ofreció detalles concretos, analistas internacionales señalan varios escenarios posibles:

  • Mayor presencia militar de Estados Unidos en la región

  • Presión diplomática directa sobre Dinamarca

  • Coordinación reforzada con la OTAN

  • Medidas estratégicas para contener la influencia de Rusia

Un nuevo frente de poder global

El Ártico se ha convertido en un nuevo escenario de competencia estratégica, impulsado por:

  • El aumento de bases, ejercicios y patrullas rusas

  • El deshielo, que abre nuevas rutas comerciales y militares

  • El interés creciente de las grandes potencias por recursos y control geoestratégico

Desde la Casa Blanca, el mensaje es inequívoco: Estados Unidos no permitirá que Rusia gane terreno estratégico en el Ártico, incluso si eso implica actuar ante la falta de respuesta de sus aliados tradicionales.

Noticia en desarrollo.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump habla durante un evento para promover la inversión en atención médica rural en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 16 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

"60 Minutes" difunde informe sobre deportaciones de Trump que fue retirado abruptamente hace un mes

Trabajadores fabrican joyería de playa en una tienda en Beijing, el jueves 18 de diciembre de 2025. (AP Foto/Ng Han Guan)

La economía china crece un 5% en 2025, impulsada por fuertes exportaciones pese a aranceles de Trump

El primer ministro británico tacha la amenaza de aranceles de Trump de "totalmente errónea"

LONDRES (AP) — El primer ministro británico tacha la amenaza de aranceles de Trump de "totalmente errónea."

Starmer condena la "errónea" amenaza arancelaria de Trump y la idea de una guerra comercial

LONDRES (AP) — El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó el lunes que la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles a los aliados por Groenlandia es "completamente errónea" y que una guerra comercial no interesa a nadie.

Destacados del día

Colapso del sistema eléctrico cubano deja a La Habana a oscuras y provoca apagones masivos en toda la Isla

Colapso del sistema eléctrico cubano deja a La Habana a oscuras y provoca apagones masivos en toda la Isla

Ha llegado el momento: Trump lanza advertencia por Groenlandia y acusa a Dinamarca de inacción ante la amenaza rusa

"Ha llegado el momento": Trump lanza advertencia por Groenlandia y acusa a Dinamarca de inacción ante la amenaza rusa

Agitadores de extrema izquierda irrumpen en una iglesia de Minneapolis creyendo que el pastor trabaja para ICE

Agitadores de extrema izquierda irrumpen en una iglesia de Minneapolis creyendo que el pastor trabaja para ICE

Trump dice que Ilhan Omar debería ir a prisión o ser expulsada a Somalia y desata nueva tormenta política

Trump dice que Ilhan Omar debería ir a prisión o ser expulsada a Somalia y desata nueva tormenta política

Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter