"Ha llegado el momento": Trump lanza advertencia por Groenlandia y acusa a Dinamarca de inacción ante la amenaza rusa

El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos debe actuar para frenar la amenaza rusa en Groenlandia , tras denunciar que Dinamarca ignoró durante años las advertencias de la OTAN sobre el Ártico.

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump , lanzó este lunes una fuerte advertencia internacional al asegurar que “ha llegado el momento” de actuar en Groenlandia , frente a lo que describió como una creciente amenaza rusa en el Ártico .

El mensaje fue publicado por el mandatario en Truth Social y replicado por la cuenta oficial de la Casa Blanca , elevando el tono de la discusión geopolítica sobre una de las regiones más estratégicas del planeta.

Trump acusó directamente a Dinamarca de haber ignorado durante dos décadas las advertencias de la OTAN sobre la seguridad de Groenlandia.

“NATO has been telling Denmark, for 20 years, that “you have to get the Russian threat away from Greenland.” Unfortunately, Denmark has been unable to do anything about it. Now it is time, and it will be done!!!” - President Donald J. Trump pic.twitter.com/ZyFh9OsNsn

“La OTAN lleva 20 años diciéndole a Dinamarca que tiene que alejar la amenaza rusa de Groenlandia. Lamentablemente, Dinamarca no ha podido hacer nada al respecto. ¡Ha llegado el momento, y se hará!”, escribió el mandatario.

Groenlandia, territorio autónomo bajo soberanía danesa, ocupa una posición estratégica central en el Ártico, lo que la convierte en un punto crítico para la seguridad global.

Entre los factores que elevan su importancia se encuentran:

Su valor militar y geopolítico

La presencia de rutas aéreas y marítimas estratégicas

Su proximidad a Rusia , que ha incrementado su despliegue militar en la región

La existencia de infraestructura militar estadounidense ya operativa en la isla

El reclamo contra Dinamarca

Desde Washington, se considera que Copenhague no ha respondido adecuadamente a los riesgos señalados por la OTAN, lo que —según Trump— pone en riesgo la seguridad del Ártico occidental y de los aliados de Estados Unidos.

¿Qué podría significar “actuar”?

Aunque Trump no ofreció detalles concretos, analistas internacionales señalan varios escenarios posibles:

Mayor presencia militar de Estados Unidos en la región

Presión diplomática directa sobre Dinamarca

Coordinación reforzada con la OTAN

Medidas estratégicas para contener la influencia de Rusia

Un nuevo frente de poder global

El Ártico se ha convertido en un nuevo escenario de competencia estratégica, impulsado por:

El aumento de bases, ejercicios y patrullas rusas

El deshielo , que abre nuevas rutas comerciales y militares

El interés creciente de las grandes potencias por recursos y control geoestratégico

Desde la Casa Blanca, el mensaje es inequívoco: Estados Unidos no permitirá que Rusia gane terreno estratégico en el Ártico, incluso si eso implica actuar ante la falta de respuesta de sus aliados tradicionales.

Noticia en desarrollo.