"Ha llegado el momento": Trump lanza advertencia por Groenlandia y acusa a Dinamarca de inacción ante la amenaza rusa

El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos debe actuar para frenar la amenaza rusa en Groenlandia, tras denunciar que Dinamarca ignoró durante años las advertencias de la OTAN sobre el Ártico.
El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos debe actuar para frenar la amenaza rusa en Groenlandia, tras denunciar que Dinamarca ignoró durante años las advertencias de la OTAN sobre el Ártico.
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, lanzó este lunes una fuerte advertencia internacional al asegurar que “ha llegado el momento” de actuar en Groenlandia, frente a lo que describió como una creciente amenaza rusa en el Ártico.
El mensaje fue publicado por el mandatario en Truth Social y replicado por la cuenta oficial de la Casa Blanca, elevando el tono de la discusión geopolítica sobre una de las regiones más estratégicas del planeta.
Trump acusó directamente a Dinamarca de haber ignorado durante dos décadas las advertencias de la OTAN sobre la seguridad de Groenlandia.
“La OTAN lleva 20 años diciéndole a Dinamarca que tiene que alejar la amenaza rusa de Groenlandia. Lamentablemente, Dinamarca no ha podido hacer nada al respecto. ¡Ha llegado el momento, y se hará!”, escribió el mandatario.
¿Por qué Groenlandia es clave?
Groenlandia, territorio autónomo bajo soberanía danesa, ocupa una posición estratégica central en el Ártico, lo que la convierte en un punto crítico para la seguridad global.
Entre los factores que elevan su importancia se encuentran:
Su valor militar y geopolítico
La presencia de rutas aéreas y marítimas estratégicas
Su proximidad a Rusia, que ha incrementado su despliegue militar en la región
La existencia de infraestructura militar estadounidense ya operativa en la isla
El reclamo contra Dinamarca
Desde Washington, se considera que Copenhague no ha respondido adecuadamente a los riesgos señalados por la OTAN, lo que —según Trump— pone en riesgo la seguridad del Ártico occidental y de los aliados de Estados Unidos.
¿Qué podría significar “actuar”?
Aunque Trump no ofreció detalles concretos, analistas internacionales señalan varios escenarios posibles:
Mayor presencia militar de Estados Unidos en la región
Presión diplomática directa sobre Dinamarca
Coordinación reforzada con la OTAN
Medidas estratégicas para contener la influencia de Rusia
Un nuevo frente de poder global
El Ártico se ha convertido en un nuevo escenario de competencia estratégica, impulsado por:
El aumento de bases, ejercicios y patrullas rusas
El deshielo, que abre nuevas rutas comerciales y militares
El interés creciente de las grandes potencias por recursos y control geoestratégico
Desde la Casa Blanca, el mensaje es inequívoco: Estados Unidos no permitirá que Rusia gane terreno estratégico en el Ártico, incluso si eso implica actuar ante la falta de respuesta de sus aliados tradicionales.
Noticia en desarrollo.
