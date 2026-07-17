Fallece hijo mayor de Aylín Mujica y Osamu Menéndez, a los 30 años durante un viaje a Barbados

El productor musical y DJ cubano Mauro Menéndez , hijo mayor de la actriz Aylín Mujica y el músico Osamu Menéndez, falleció el jueves en Barbados a los 30 años. La noticia fue divulgada este viernes por la periodista Mandy Fridmann y posteriormente recogida por medios hispanos en Estados Unidos.

Mauro, conocido profesionalmente como DJ MAAHEZ , se encontraba a pocos días de cumplir 31 años. Hasta el momento, la familia no ha comunicado oficialmente la causa del fallecimiento.

Osamu Menéndez confirmó el deceso mediante una publicación en Facebook en la que explicó que viajaba para realizar los trámites relacionados con el traslado del cuerpo.

“Mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado”, escribió el músico cubano, quien también agradeció las muestras de apoyo y pidió comprensión ante su imposibilidad de ofrecer más declaraciones.

La noticia generó numerosos mensajes de condolencias dirigidos a Aylín Mujica, Osamu Menéndez y el resto de la familia.

Según la información divulgada inicialmente por Mandy Fridmann, Mauro había viajado a Barbados para asistir a un juego de béisbol, pese a que supuestamente se encontraba atravesando un cuadro de neumonía.

La periodista aseguró que Aylín Mujica le habría pedido que no realizara el viaje y que permaneciera bajo cuidados. Sin embargo, esos detalles proceden de personas cercanas a la familia y no han sido confirmados mediante un parte médico.

El reporte señaló que el joven podría haber sufrido un infarto. No obstante, esa versión continúa siendo preliminar y hasta ahora no existe un informe oficial de las autoridades de Barbados o de los médicos que atendieron el caso.

La causa de muerte deberá establecerse mediante los procedimientos forenses correspondientes.

Aylín Mujica recibió la noticia mientras grababa en Colombia

Aylín Mujica se encontraba en Bogotá, Colombia, participando en las grabaciones del programa Top Chef VIP, cuando recibió la llamada que le comunicó la muerte de su hijo mayor.

Personas cercanas a la actriz la describieron como profundamente afectada. En las primeras horas después de conocerse el fallecimiento, Mujica no había publicado ningún pronunciamiento en sus redes sociales.

El programa En Casa con Telemundo confirmó públicamente la noticia y pidió respeto para la privacidad de la actriz y su familia durante el proceso de duelo.

Quién era Mauro Menéndez, conocido artísticamente como DJ MAAHEZ

Mauro Menéndez nació en La Habana y desde pequeño mostró interés por la música. Comenzó a estudiar piano, guitarra y batería, y posteriormente desarrolló una carrera internacional como productor y DJ bajo el nombre artístico de MAAHEZ.

Su entrada profesional en la música electrónica se produjo alrededor de 2014. Su propuesta combinaba sonidos latinos con house, Global Bass y Moombahton, género dentro del cual llegó a presentarse en importantes festivales y escenarios internacionales.

Durante su trayectoria recibió el respaldo de reconocidos artistas y productores como Diplo, DJ Snake, Tiësto, Afrojack y Steve Aoki. También participó en producciones vinculadas con figuras de la música urbana y electrónica.

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó en 2020, cuando recibió una nominación al Latin Grammy por su participación como coproductor en el álbum 1 of 1, de Sech, nominado en la categoría de mejor álbum de música urbana.

Entre sus trabajos más recientes figuraban canciones como “Matadora”, “Caliente”, “Ay Papi” y “Dirty Flow”, mientras continuaba presentándose en clubes y festivales de música electrónica.

El hijo que convirtió en madre a Aylín Mujica a los 19 años

Mauro era el primogénito de Aylín Mujica, quien lo tuvo cuando tenía 19 años durante su matrimonio con Osamu Menéndez.

En entrevistas anteriores, la actriz había relatado que el nacimiento de Mauro transformó por completo su vida y la hizo comprender la dimensión del amor maternal.

Aylín también es madre de Alejandro, nacido de su relación con el productor Alejandro Gavira, y de Violeta Valenzuela, hija del actor Gabriel Valenzuela. Mauro era el mayor de los tres hermanos.

Un segundo golpe familiar para Osamu Menéndez en menos de cuatro meses

La muerte de Mauro representa otro duro golpe para Osamu Menéndez. En marzo de 2026, el músico anunció el fallecimiento de Diana Díaz Olivera, madre de su hija Adri, a quien despidió públicamente con un mensaje en las redes sociales.

Osamu, nacido en La Habana en 1969 y radicado en Miami, pertenece a una reconocida familia artística cubana. Es hijo del guitarrista Pablo Menéndez, fundador del Grupo Mezcla, y de la actriz Adria Santana.

La familia se encuentra ahora concentrada en los trámites para trasladar los restos de Mauro desde Barbados y organizar su despedida. Mientras se espera un informe médico definitivo, sus padres han solicitado respeto y privacidad.