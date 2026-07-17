Mujer arrestada en Hialeah por robar bicicleta y apuñalar al dueño cerca de estación Tri-Rail, según informe

Emely Barberena, de 35 años, fue arrestada por su presunta participación en una pelea que terminó con un hombre herido con arma blanca cerca de la estación Tri-Rail de Hialeah. Según el informe de arresto citado por medios locales, el conflicto comenzó cuando la víctima reconoció una bicicleta que había reportado como robada horas antes. El novio de la sospechosa escapó y sigue prófugo.

Una mujer identificada como Emely Barberena , de 35 años, fue arrestada el miércoles tras ser acusada de participar en un violento altercado cerca de la estación Tri-Rail de Hialeah , donde un hombre terminó apuñalado durante una disputa por una bicicleta presuntamente robada.

El incidente ocurrió alrededor de las 7:20 a.m. en el área del 1125 de East 25th Street , según reportes basados en el informe de arresto de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.

Agentes del MDSO y unidades de rescate acudieron al lugar tras recibir una llamada por un apuñalamiento.

De acuerdo con el reporte policial citado por medios locales, la víctima había denunciado horas antes ante la Policía de Hialeah el robo de su bicicleta.

Cuando llegó a la estación ferroviaria, habría visto el vehículo en poder del novio de Barberena.

La mujer también se encontraba en el lugar.

Ese encuentro provocó una discusión que escaló rápidamente hasta convertirse en una confrontación física entre los tres involucrados.

El novio de Barberena habría lanzado la bicicleta contra la víctima

Según la investigación, el acompañante de Barberena habría lanzado la bicicleta contra el hombre.

El impacto provocó que la víctima cayera hacia la zona de las vías, lo que dio paso a una pelea más violenta.

Durante el enfrentamiento, el hombre tomó un palo de escoba y golpeó a Barberena cuando ella se aproximó.

La acusada, según el informe, habría usado un fragmento roto del palo para golpear a la víctima, mientras su novio también lo atacaba con los puños.

La víctima terminó herida con arma blanca

Las autoridades aseguran que, en medio del altercado, Barberena utilizó un cuchillo para herir al hombre cuando este se encontraba desarmado.

La víctima presentó una puñalada en el torso, una herida en el brazo, una laceración en la mejilla y otras lesiones relacionadas con la caída y la pelea.

Medios locales reportaron que fue trasladado al Jackson Memorial Hospital. Reportes iniciales difirieron sobre su condición médica, aunque las autoridades confirmaron que recibió atención hospitalaria por heridas compatibles con arma blanca.

Cámaras de vigilancia habrían captado el ataque

Los investigadores revisaron imágenes de cámaras de vigilancia de la estación.

Según reportes locales, esas imágenes corroboraron la versión ofrecida por la víctima.

El video quedó bajo custodia de las autoridades y no ha sido divulgado públicamente.

La grabación podría convertirse en una pieza clave dentro del proceso penal contra Barberena.

La mujer fue detenida cerca de la escena

Tras el ataque, Barberena y su novio escaparon a pie antes de que llegaran los agentes.

La mujer fue localizada poco después en una parada de autobús frente a la estación.

Primero fue trasladada al Hialeah Hospital para recibir atención por lesiones menores.

Después de ser dada de alta, las autoridades formalizaron su arresto.

El novio sigue prófugo

El segundo sospechoso, identificado únicamente como el novio de Barberena, logró escapar de la escena.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado públicamente su nombre.

La Policía pidió ayuda de la comunidad para ubicarlo y solicitó que cualquier persona con información se comunique con Miami-Dade Crime Stoppers al 305-471-8477.

Cargo por agresión agravada con arma mortal

Barberena enfrenta un cargo de agresión agravada con un arma mortal.

En Florida, este delito puede ser clasificado como una felonía de tercer grado y conllevar una posible pena de hasta cinco años de prisión si la persona es declarada culpable.

La acusación se basa en el presunto uso de un cuchillo durante la pelea y en las lesiones sufridas por la víctima.

Presunción de inocencia

Aunque el informe policial describe una secuencia violenta, Emely Barberena enfrenta acusaciones, no una condena.

La Fiscalía deberá probar el caso en corte.

La defensa podrá cuestionar las circunstancias del altercado, el uso de fuerza, la secuencia de los hechos, las imágenes de vigilancia y cualquier otra evidencia presentada por las autoridades.

Hasta que un tribunal determine lo contrario, la acusada mantiene la presunción de inocencia.

Un caso que genera alarma en Hialeah

El apuñalamiento ocurrió en una zona de tránsito público, cerca de una estación ferroviaria usada diariamente por trabajadores, estudiantes y residentes.

La violencia del incidente generó preocupación entre usuarios del transporte y vecinos de Hialeah.

Una disputa que comenzó por una bicicleta terminó con un hombre hospitalizado, una mujer arrestada y un segundo sospechoso prófugo.

Robo, pelea y arma blanca: tres elementos bajo investigación

El caso tiene varios frentes.

Primero, el presunto robo de la bicicleta.

Segundo, la confrontación física entre la víctima, Barberena y su pareja.

Tercero, el uso de un arma blanca que dejó al hombre con heridas en rostro, brazo y torso.

Las autoridades ahora deberán determinar qué papel tuvo cada involucrado y si el novio prófugo enfrentará cargos adicionales cuando sea localizado.