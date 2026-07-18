Luis Manuel Otero Alcántara vuela a Miami tras cinco años de prisión: "Ahora sí está libre"

Luis Manuel Otero Alcántara abandonó Cuba este sábado y vuela rumbo a Miami después de cumplir íntegramente una condena de cinco años de prisión.

El artista y opositor salió del Aeropuerto Internacional José Martí a las 4:05 de la tarde en un avión de American Airlines, según informaron sus allegados.

La confirmación llegó acompañada de una imagen que durante años esperaron familiares, activistas y defensores de los derechos humanos: Otero Alcántara sentado en el avión, con el pasaporte en la mano y fuera del control de la Seguridad del Estado.

“En este preciso momento Luis Manuel Otero Alcántara está volando hacia el Aeropuerto Internacional de Miami. Ahora sí, Luis Manuel está libre”, informó su perfil oficial en las redes sociales al confirmar que viajaba en el vuelo AA2706.

El fundador del Movimiento San Isidro partió de La Habana después de que las autoridades estadounidenses aprobaran una solicitud de parole humanitario individual presentada para facilitar su ingreso a Estados Unidos.

Un funcionario de la Embajada estadounidense en La Habana había confirmado que el permiso fue concedido y que la representación diplomática trabajaba para facilitar el viaje lo antes posible.

Su salida puso fin a varios días de incertidumbre sobre su ubicación, luego de que fuera retirado de la prisión de máxima seguridad de Guanajay antes de que venciera formalmente su condena.

La activista Anamely Ramos había advertido que el artista no estaría verdaderamente libre hasta encontrarse dentro del avión. Este sábado, su entorno confirmó que ya había abandonado físicamente la isla.

Una liberación marcada por el exilio forzado

Aunque la salida fue celebrada como el final de su encarcelamiento, sus allegados insistieron en que no representa una liberación plena. El artista recuperó su libertad fuera de Cuba después de aceptar el exilio como única alternativa para continuar su trabajo artístico y su activismo.

Anamely Ramos afirmó que Otero Alcántara fue liberado “a cambio de su salida definitiva de la isla”. Organizaciones internacionales habían denunciado que las acciones de las autoridades sugerían que su excarcelación estaba condicionada a abandonar el país.

Human Rights Watch señaló días antes que el régimen parecía vincular su libertad con la aprobación del permiso para ingresar a Estados Unidos. La organización recordó que el artista debía haber sido liberado el 9 de julio, pero continuaba bajo custodia en un lugar no revelado.

La práctica de excarcelar a opositores bajo la condición de abandonar Cuba ha sido denunciada durante años por organizaciones de derechos humanos, que la consideran una forma de destierro destinada a impedir que continúen su labor cívica dentro de la isla.

Cinco años preso por intentar sumarse a las protestas del 11J

Otero Alcántara fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentaba salir de su vivienda para incorporarse a las protestas antigubernamentales que se extendieron por decenas de ciudades cubanas.

Posteriormente fue condenado a cinco años de prisión por los delitos de desacato, desórdenes públicos y ultraje continuado a los símbolos de la patria. Organizaciones como Amnistía Internacional lo reconocieron como preso de conciencia y reclamaron reiteradamente su liberación inmediata e incondicional.

Durante su encarcelamiento en Guanajay denunció restricciones a las comunicaciones, presiones, amenazas y problemas de salud. También realizó huelgas de hambre y mantuvo proyectos artísticos desde prisión.

Su condena venció formalmente el 9 de julio de 2026, dos días después de que agentes de la Seguridad del Estado lo sacaran del penal sin informar a sus familiares o representantes legales sobre el lugar al que sería trasladado.

La ONU exigió información sobre su paradero

La falta de información sobre Otero Alcántara provocó una nueva movilización internacional.

Cubalex solicitó la intervención del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, que activó la Acción Urgente AU Núm. 2357/2026. El organismo pidió al Estado cubano adoptar medidas para localizarlo, protegerlo y presentar un informe oficial antes del 25 de julio.

Durante esos días, el único contacto conocido ocurrió mediante una llamada telefónica supervisada por agentes de la Seguridad del Estado. Según Anamely Ramos, el artista no pudo revelar dónde se encontraba y la conversación estuvo centrada en conocer el estado de su solicitud de parole.

Las autoridades cubanas no ofrecieron públicamente una explicación detallada sobre su ubicación, su situación jurídica o las razones por las que continuaba retenido después de cumplir la condena.

La aprobación del parole abrió la única vía de salida

La solicitud presentada ante las autoridades migratorias estadounidenses fue aprobada el viernes, apenas un día antes del viaje.

El parole permite su entrada temporal a Estados Unidos por razones humanitarias o de interés público significativo, pero no constituye automáticamente una residencia permanente ni una concesión de asilo.

El entorno del artista explicó que Otero Alcántara aceptó desde 2023 la posibilidad del exilio porque la Seguridad del Estado no le permitía recuperar la libertad y permanecer dentro de Cuba.

Reuters informó que las autoridades cubanas le habían ofrecido previamente abandonar el país a cambio de su liberación, una opción que rechazó durante años antes de reconsiderarla debido a las condiciones impuestas sobre su futuro dentro de la isla.

Su primer acto en Miami será en la Ermita de la Caridad

Tras su llegada al sur de Florida, Otero Alcántara tiene previsto acudir a la Ermita de la Caridad, ubicada en el 3609 de South Miami Avenue.

La acción de agradecimiento fue convocada para las 6:30 de la tarde de este sábado. El artista llevará una imagen rota de la Virgen de la Caridad del Cobre que trajo desde Cuba y que utilizará como símbolo de un país fragmentado que necesita reconstruirse.

Sus allegados describieron la ofrenda como un llamado a reunir las partes de aquello que ha sido quebrado y a conservar la posibilidad de sanar.

La elección de la Ermita tiene una fuerte carga simbólica. El santuario es uno de los espacios religiosos y comunitarios más importantes del exilio cubano en Miami y está dedicado a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba.

Encuentros con la prensa y organizaciones del exilio

Durante los próximos días, Otero Alcántara prevé reunirse con medios de comunicación, activistas, organizaciones del exilio y miembros de la comunidad cubana.

Su entorno indicó que desea conocer el espacio humano y político del exilio, escuchar diferentes posiciones, compartir lo vivido durante sus cinco años de prisión y conversar sobre el futuro de Cuba.

También se espera que retome gradualmente su obra y sus proyectos internacionales, muchos de los cuales quedaron interrumpidos por la vigilancia, las detenciones y el encarcelamiento.

“Detrás quedan cientos de presos políticos”

El comunicado difundido este sábado recordó que la salida de Otero Alcántara no pone fin a la crisis de derechos humanos en Cuba.

“Detrás quedan cientos de presos políticos, y un pueblo entero atravesando quizás el peor momento de su historia. Él no lo olvida y nosotros tampoco”, expresó su entorno.

Organizaciones como Justicia 11J y Prisoners Defenders estiman que alrededor de 800 presos políticos permanecen en las cárceles cubanas, casi la mitad relacionados con las manifestaciones de julio de 2021.

Entre ellos continúa el rapero Maykel Osorbo, amigo de Otero Alcántara, integrante del Movimiento San Isidro y uno de los intérpretes de la canción Patria y Vida.

La salida del artista cierra cinco años de cárcel, incomunicación y presión política, pero abre una etapa marcada por el destierro. Otero Alcántara recupera su libertad en Miami mientras la causa que lo llevó a prisión continúa pendiente dentro de Cuba.