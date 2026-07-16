Tres cubanos detenidos en Miami por robar más de $359 mil en efectivo de una casa ocupada

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade arrestó a tres hombres acusados de entrar a una vivienda del suroeste del condado, forzar una puerta trasera y llevarse $359.400 del dormitorio principal mientras un adolescente de 14 años se encontraba dentro de la casa.

Tres hombres fueron arrestados por la Oficina del Sheriff de Miami-Dade tras ser acusados de irrumpir en una vivienda del suroeste del condado y robar más de $359.000 en efectivo .

Los detenidos fueron identificados como Pablo Arrechavaleta , de 49 años; Leonel Alejandro Ramírez , de 47; y Antonio Mesa , de 47.

El robo ocurrió poco después de la 1:00 p.m. del martes en una vivienda ubicada en el suroeste de Miami-Dade, cerca de la intersección de Southwest 157th Avenue y Southwest 181st Terrace , según reportes basados en el informe de arresto.

Uno de los datos más graves del caso es que, al momento del robo, había un adolescente de 14 años dentro de la vivienda.

La presencia del menor eleva la gravedad del incidente y convierte el caso en un robo a una vivienda ocupada.

Las autoridades no han reportado que el adolescente haya resultado herido, pero el hecho de que se encontrara en el interior mientras los sospechosos presuntamente recorrían la casa añade un componente de riesgo al expediente.

Saltaron una cerca y entraron por el patio trasero

Según el informe de arresto citado por medios locales, los tres hombres saltaron una cerca de cemento e ingresaron al patio trasero de la vivienda.

Inicialmente intentaron forzar una ventana, pero no lograron abrirla.

Después se dirigieron a una puerta francesa trasera, que habrían forzado con un destornillador.

La maniobra provocó daños estimados en aproximadamente $1.000.

Robaron $359.400 del dormitorio principal

Una vez dentro de la vivienda, los sospechosos habrían subido al segundo piso y registrado el dormitorio principal.

De acuerdo con el reporte policial, los hombres “revolvieron” la habitación y se llevaron un total de $359.400 en efectivo.

La cantidad robada convierte el caso en uno de los robos residenciales de alto valor más llamativos reportados recientemente en el suroeste de Miami-Dade.

Helicóptero del MDSO siguió a los sospechosos

La respuesta de las autoridades fue rápida.

Un helicóptero de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade fue desplegado y siguió a los sospechosos mientras escapaban de la vivienda.

Según el informe, los hombres abordaron una SUV de cuatro puertas que presuntamente era conducida por Arrechavaleta.

La unidad aérea guió a los agentes en tierra hasta el vehículo, que fue interceptado poco después de salir del vecindario.

Arrestados sin incidentes

Los agentes detuvieron la SUV cerca de Southwest 157th Avenue y Southwest 181st Terrace.

Los tres sospechosos fueron arrestados sin incidentes.

Posteriormente fueron evaluados médicamente y trasladados al Turner Guilford Knight Correctional Center, conocido como TGK.

Dos acusados habrían admitido participación

De acuerdo con el reporte policial citado por Local 10, Pablo Arrechavaleta y Antonio Mesa ofrecieron declaraciones verbales y por escrito en las que habrían admitido su participación en los hechos.

Leonel Ramírez, por su parte, decidió no responder preguntas de las autoridades.

Esas declaraciones forman parte de la investigación, pero deberán ser evaluadas dentro del proceso judicial.

Cargos por robo, hurto y daños

Los tres acusados enfrentan múltiples cargos por delitos graves.

Entre ellos figuran robo en vivienda ocupada, hurto mayor y daño a la propiedad.

Además, según CBS Miami, Mesa y Ramírez enfrentan cargos por posesión de herramientas para cometer robos, vinculados al presunto uso del destornillador para forzar la puerta trasera.

Arrechavaleta enfrenta cargos de robo en vivienda ocupada, hurto mayor y daño criminal de $1.000 o más.

Fianza y retenciones migratorias

CBS Miami reportó que la fianza de Antonio Mesa fue fijada en $75.001.

En el caso de Pablo Arrechavaleta y Leonel Ramírez, el medio informó que ambos figuran con retenciones migratorias.

Hasta el momento, los tres permanecen bajo custodia mientras el caso avanza en los tribunales.

Presunción de inocencia

Aunque las autoridades aseguran que cuentan con informes, declaraciones y seguimiento aéreo, los tres hombres enfrentan acusaciones, no condenas.

La Fiscalía deberá probar los cargos en corte.

Los acusados tienen derecho a defensa, a impugnar pruebas, a guardar silencio y a un proceso judicial con todas las garantías.

Hasta que un tribunal determine lo contrario, mantienen la presunción de inocencia.

Una zona golpeada por robos de alto valor

El caso se suma a otros robos residenciales de alto valor reportados recientemente en el oeste y suroeste de Miami-Dade.

En marzo, dos hombres fueron arrestados por un robo de aproximadamente $100.000 en joyas, relojes y efectivo de una vivienda en esa misma zona del condado.

En julio, otro hombre fue acusado de robar $33.000 en efectivo, joyas y televisores de la casa de un adulto mayor.

Aunque las estadísticas generales muestran una reducción en robos con allanamiento, los casos de alto valor siguen generando alarma entre residentes.

La pregunta sobre el dinero en efectivo

El robo de $359.400 en efectivo también abre preguntas sobre cómo los sospechosos habrían conocido la existencia de esa suma dentro de la vivienda.

Las autoridades no han informado públicamente si investigan una posible conexión previa con la víctima, vigilancia del domicilio, información filtrada o selección al azar.

Ese punto podría ser clave para determinar si se trató de un robo planificado contra un objetivo específico.

Seguridad residencial bajo la lupa

El caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de reforzar medidas de seguridad en viviendas.

Cámaras, alarmas, sensores, iluminación exterior, cerraduras reforzadas y sistemas de monitoreo pueden marcar la diferencia en robos residenciales.

Sin embargo, este caso también muestra que incluso con respuesta policial rápida, una vivienda ocupada puede convertirse en escenario de un delito grave en cuestión de minutos.

Un robo de alto impacto en Miami-Dade

Tres detenidos, una casa ocupada, un adolescente dentro, más de $359.000 robados y un helicóptero siguiendo la fuga.

El caso reúne todos los elementos de un expediente criminal de alto impacto en Miami-Dade.

Ahora el proceso queda en manos de la Fiscalía y los tribunales, mientras los residentes del suroeste del condado siguen atentos a una pregunta clave: si este robo fue un hecho aislado o parte de una tendencia de robos residenciales organizados en la zona.