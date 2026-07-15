Cubana de Miami sobrevive a 34 puñaladas de su expareja: "Pensé que iba a morir"

Heydi Morales, madre cubana residente en Miami, habló por primera vez sobre el ataque que casi le cuesta la vida. Su expareja, Leisnier Mauri García, está acusado de apuñalarla 34 veces tras la ruptura de la relación. La víctima asegura que decidió contar su historia para advertir a otras mujeres sobre las señales de violencia doméstica.

Heydi Morales , una madre cubana residente en Miami, decidió hablar públicamente sobre el ataque que casi le cuesta la vida: fue apuñalada 34 veces por su expareja durante la noche del domingo 22 de junio.

Su testimonio, recogido por la periodista Maylin Legañoa para Telemundo 51, revela una historia de violencia extrema, supervivencia y alerta para otras mujeres.

Casi un mes después de la agresión, Morales continúa recuperándose física y emocionalmente, pero decidió contar lo ocurrido para que otras víctimas no ignoren señales de peligro.

Morales describió el ataque como un intento claro de acabar con su vida.

“Todo lo que hizo fue para asesinarme, porque no fue ni una ni dos, fueron 34… 34 puñaladas en diferentes partes del cuerpo” , dijo ante las cámaras.

Según el reporte de arresto citado por medios locales, las heridas incluyeron 10 puñaladas en el cuello, 10 en el hombro derecho, siete en el antebrazo, tres en el pecho y otras lesiones en distintas zonas del cuerpo.

El nivel de violencia del ataque dejó a la víctima gravemente herida y obligó a una intervención médica de emergencia.

El acusado es Leisnier Mauri García

El presunto agresor fue identificado como Leisnier Mauri García, de 40 años.

García enfrenta cargos de intento de asesinato con arma mortal y violencia doméstica.

Permanece detenido en el Turner Guilford Knight Correctional Center, conocido como TGK, sin derecho a fianza.

Hasta que un tribunal determine lo contrario, el acusado mantiene la presunción de inocencia.

Una relación que parecía “sana”

Morales contó que la relación, que duró aproximadamente un año, no comenzó con señales evidentes de peligro.

“Nosotros teníamos una relación bastante sana, nos llevábamos bien”, relató.

Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron conductas de control que ahora reconoce como señales de alarma.

Según su testimonio, García la celaba, le colocaba GPS en el teléfono y la iba a buscar al trabajo.

Celos, control y violencia previa

Morales aseguró que antes del ataque final ya había existido una agresión grave.

“Cuando nos separamos, me agarró por el cuello, casi me mató”, recordó.

Su testimonio refleja un patrón común en muchos casos de violencia doméstica: una relación que comienza sin señales visibles, luego aparecen celos, vigilancia, control, aislamiento y finalmente agresión física.

La víctima ahora insiste en que esas señales no deben ser ignoradas.

El ataque ocurrió tras comunicarle que quería terminar

De acuerdo con los reportes policiales, el ataque ocurrió después de que Morales le comunicara a García que quería terminar la relación.

La agresión se produjo en el área de Coral Gate, en Miami, en una vivienda ubicada en el 3400 de Southwest 16th Terrace, según reportes locales.

Morales relató que el agresor sacó un cuchillo y comenzó a atacarla repetidamente sin darle oportunidad de defenderse.

“Aquí nadie te va a escuchar”

Una cámara de seguridad Ring captó a Morales ensangrentada, gritando y pidiendo ayuda.

Ella recordó que, mientras intentaba sobrevivir, comenzó a pedir auxilio.

“Las primeras no te las sientes, y cuando yo veo eso, empiezo a soltar sangre… empiezo a pedir auxilio, auxilio, auxilio”, narró.

Según su testimonio, el agresor le respondió con una frase estremecedora:

“Aquí nadie te va a escuchar”.

Su hijo le salvó la vida

Morales atribuye su supervivencia a su hijo.

En medio del ataque, el menor logró ayudarla, presionó las heridas y llamó a la Policía.

“Mi niño fue el que me ayudó, me apretó las heridas, llamó a la policía… y al respirar yo decía: tengo que sobrevivir, yo tengo dos niños”, contó.

La reacción del niño fue decisiva para que la víctima pudiera recibir ayuda a tiempo.

Trasladada de urgencia al Jackson Memorial

Morales fue llevada de emergencia al Jackson Memorial Hospital, donde recibió atención médica por heridas graves.

Según relató, los médicos tuvieron que reconstruirle el brazo debido al daño sufrido durante el ataque.

La víctima explicó que no podía mover los dedos y que todavía enfrenta un proceso de recuperación física complejo.

Las cicatrices siguen visibles, pero su testimonio deja claro que las heridas emocionales también serán profundas.

Arrestado en La Pequeña Habana

Leisnier Mauri García fue localizado y arrestado el 25 de junio en La Pequeña Habana.

Al momento de su detención, presentaba laceraciones en las manos, según reportes locales.

Las autoridades lo trasladaron a custodia y posteriormente se le negó la fianza debido a la gravedad de la acusación.

La jueza que revisó el caso destacó en audiencia que existían suficientes indicios para sostener la acusación de intento de asesinato.

Antecedentes penales previos

Medios locales también reportaron que García tenía antecedentes penales en Florida.

Entre ellos figura un arresto previo en el condado de Broward en agosto de 2025 por presuntos delitos relacionados con robo mayor y falsificación de registros públicos.

Ese antecedente forma parte del contexto judicial reportado, aunque el caso actual se centra en la acusación por el ataque contra Morales.

Un llamado a otras mujeres

Morales decidió hablar con un propósito: advertir a otras mujeres sobre las señales de violencia.

“Las señales no se pueden ignorar, uno tiene que ver cómo es la persona en realidad”, afirmó.

También pidió actuar a tiempo cuando una relación muestra celos extremos, control, vigilancia, agresiones previas o amenazas.

Su mensaje no busca solo contar su historia, sino intentar evitar que otra mujer llegue al mismo punto.

Violencia doméstica en Florida

El caso vuelve a poner bajo la lupa la violencia doméstica en Florida.

De acuerdo con datos estatales citados por medios locales, Florida registra más de 124.000 incidentes de violencia doméstica al año.

También se ha reportado que un miembro de una familia mata a otro cada 36 horas en el estado.

Estas cifras muestran que el caso de Heydi Morales no es aislado, sino parte de una emergencia persistente.

El peligro aumenta al intentar terminar la relación

Expertos en violencia doméstica advierten que uno de los momentos de mayor riesgo para una víctima es cuando decide terminar la relación.

El control, los celos y la sensación de pérdida de dominio pueden escalar hacia ataques violentos.

El testimonio de Morales encaja con ese patrón: el ataque ocurrió después de comunicarle a su expareja que quería terminar.

Por eso, organizaciones de apoyo recomiendan planificar una salida segura, buscar ayuda y no enfrentar sola una ruptura con una persona violenta.

Una sobreviviente que eligió hablar

Heydi Morales sobrevivió a un ataque brutal.

Fue apuñalada 34 veces, pidió auxilio, creyó que iba a morir y logró resistir gracias a la ayuda de su hijo y la respuesta de emergencia.

Ahora, mientras sigue recuperándose, usa su historia como advertencia.

Su mensaje es directo: las señales existen, el control no es amor y pedir ayuda puede salvar una vida.