Tres cubanos de Miami arrestados por intento de robo de cadena de $240.000 en club Pink Pony de Doral

Manuel Barrios, Yoan Guzmán y Sadien Mena enfrentan cargos de intento de robo con fuerza física y agresión después de que la Policía los acusara de participar en un ataque contra un hombre dentro del club nocturno Pink Pony, en Doral. Según el reporte policial, la víctima logró escapar con su cadena, valorada en aproximadamente 240.000 dólares.

Tres hombres identificados como Manuel Barrios , Yoan Guzmán y Sadien Mena fueron arrestados en Doral después de que la Policía los acusara de golpear a un hombre durante un presunto intento de robo de una cadena de diamantes.

El arresto ocurrió el miércoles a las 9:15 p.m. en la estación de la Policía de Doral, ubicada en el 6100 de Northwest 99th Avenue , según el informe de arresto citado por medios locales.

Los tres fueron ingresados posteriormente en el Turner Guilford Knight Correctional Center , en Miami-Dade.

La víctima denunció que el ataque ocurrió la madrugada del domingo dentro de Pink Pony , un club nocturno ubicado en el 7971 de Northwest 33rd Street , en Doral.

Según el reporte policial, el hecho comenzó dentro del establecimiento y escaló cuando la víctima se dirigió hacia el baño de hombres.

Las autoridades revisaron videos de vigilancia del club para reconstruir lo ocurrido y vincular a los sospechosos con el presunto ataque.

La víctima fue llevada hacia el baño

De acuerdo con el informe de arresto, las cámaras de seguridad muestran a Sadien Mena, de 34 años, conversando con la víctima antes de que ambos caminaran hacia el baño de hombres.

Una vez allí, según la versión de la víctima recogida por la Policía, Yoan Guzmán, de 33 años, lo habría empujado.

Luego, entre tres y cuatro hombres lo habrían atacado físicamente.

“La cadena”: el objetivo del ataque

Mientras estaba en el suelo, la víctima escuchó que uno de los hombres dijo en español: “La cadena”, en referencia a la joya que llevaba puesta.

Según el reporte policial, se trataba de una cadena de diamantes de 10 quilates y aproximadamente 2.000 gramos, valorada en unos 240.000 dólares.

La Policía sostiene que ese habría sido el objetivo del presunto intento de robo.

Seguridad del club detuvo la golpiza

La víctima declaró que los guardias de seguridad del club intervinieron y detuvieron la agresión.

Según el reporte, los empleados de seguridad obligaron a todos los involucrados a salir del baño.

Esa intervención habría impedido que los atacantes lograran quitarle la cadena.

La víctima consiguió salir del lugar con la joya, aunque sufrió lesiones visibles.

Moretones y laceraciones en rostro, cuello y brazos

El hombre agredido sufrió moretones y laceraciones en el rostro, el cuello, los hombros y los brazos, según la Policía.

Las lesiones fueron documentadas como parte del informe de arresto.

Aunque logró conservar la cadena, el ataque dejó evidencia física de la agresión y sirvió como base para los cargos presentados contra los tres sospechosos.

Qué muestran los videos de vigilancia

Los videos revisados por un detective habrían mostrado a Mena y Barrios, de 25 años, agarrando y tirando de la cadena de la víctima.

Ese elemento fue clave para que la Policía acusara a los hombres de intento de robo con fuerza física.

El material de vigilancia será probablemente una de las pruebas centrales si el caso avanza en corte.

Identidades y alias registrados

Según los registros de la cárcel, los arrestados fueron identificados como:

Manuel Barrios, de 25 años.

Yoan Guzmán, de 33 años, también registrado como Yoan E. Guzmanbango.

Sadien Mena, de 34 años, también identificado como Sadien Alexis Menacove.

Los tres fueron ingresados poco después de las 2:25 a.m. del jueves en el centro correccional TGK.

Cargos que enfrentan

Barrios, Guzmán y Mena enfrentan cada uno cargos por intento de robo con fuerza física y agresión.

El cargo de intento de robo con fuerza física implica que, según la acusación, hubo violencia o uso de fuerza durante el intento de arrebatar una propiedad.

La acusación de agresión se relaciona con el ataque físico denunciado por la víctima.

Presunción de inocencia

Los tres hombres enfrentan acusaciones, no condenas.

La Fiscalía deberá probar los cargos ante la corte y la defensa podrá impugnar las pruebas, cuestionar el informe policial, revisar los videos de vigilancia y presentar su versión de los hechos.

Hasta que un tribunal determine lo contrario, Barrios, Guzmán y Mena mantienen la presunción de inocencia.

Un caso que llama la atención por el valor de la joya

El caso ha generado atención pública por el lugar donde ocurrió, la violencia descrita en el reporte y el alto valor de la cadena.

Una joya estimada en 240.000 dólares convierte el presunto intento de robo en un caso de fuerte impacto dentro de Miami-Dade.

La Policía sostiene que la víctima fue atacada precisamente para quitarle esa cadena.

Qué sigue ahora

El proceso continuará en los tribunales de Miami-Dade.

Los acusados deberán comparecer ante la corte y responder a los cargos presentados.

La investigación podría incorporar nuevos elementos, como declaraciones de testigos, videos completos de seguridad, reportes médicos de la víctima y cualquier evidencia adicional recopilada por la Policía de Doral.