EEUU cumplió la advertencia de Trump y bombardeó cinco puentes clave en Irán durante la sexta noche de ataques

Estados Unidos amplió su ofensiva militar contra Irán durante la madrugada de este viernes con bombardeos sobre puentes, instalaciones ferroviarias y otros puntos estratégicos del sur del país persa, en una operación dirigida a debilitar las rutas logísticas utilizadas por Teherán cerca del estrecho de Ormuz.

Medios estatales iraníes informaron que al menos cinco puentes fueron alcanzados en la provincia sureña de Hormozgán. Los ataques también golpearon la estación ferroviaria de Bandar Khamir y el aeropuerto de Iranshahr, situado más al este, cerca de la frontera con Pakistán. Al menos siete personas murieron, de acuerdo con los primeros reportes difundidos desde Irán.

La operación marcó la sexta noche consecutiva de ataques estadounidenses y se produjo después de que el presidente Donald Trump amenazara con ampliar los bombardeos contra puentes e infraestructura energética para presionar al régimen iraní por su control del estrecho de Ormuz.

El Comando Central de Estados Unidos informó que aviones de combate, drones y buques de guerra utilizaron municiones de precisión contra decenas de objetivos.

Entre los blancos mencionados por Washington se encontraban sistemas de defensa aérea, puntos de vigilancia costera, capacidades marítimas e infraestructura logística militar.

La inclusión de puentes y conexiones ferroviarias representa una ampliación de la campaña estadounidense. Hasta ahora, gran parte de los ataques se había concentrado en instalaciones militares, bases navales, sistemas de misiles, radares y posiciones de la Guardia Revolucionaria.

Según Associated Press, los bombardeos contra las conexiones viales y ferroviarias parecen tener como objetivo dificultar el tránsito entre Bandar Abbas —el principal puerto iraní— y las regiones centrales del país, incluida Teherán.

Cinco puentes y una estación de tren fueron alcanzados en Bandar Khamir

Bandar Khamir es una ciudad costera ubicada en la provincia de Hormozgán, frente a las aguas estratégicas del estrecho de Ormuz.

Los medios estatales iraníes reportaron ataques contra al menos cinco puentes en esa región. También fue alcanzada la estación ferroviaria de la ciudad, mientras que el aeropuerto de Iranshahr fue bombardeado en una operación separada.

Videos verificados por Reuters mostraron escombros, barandillas destruidas, un vehículo dañado y fuego sobre uno de los puentes afectados. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, aseguró que tres habitantes murieron cuando atravesaban uno de los pasos atacados.

Los primeros balances iraníes situaron en al menos siete la cifra de fallecidos, aunque posteriormente Associated Press citó a autoridades que elevaron a ocho los muertos en uno de los ataques contra los puentes. Las cifras pueden variar mientras continúan las labores de rescate y evaluación de daños.

Trump había amenazado con bombardear puentes e instalaciones energéticas

La nueva ofensiva se produjo después de que Trump reiterara públicamente su disposición a atacar puentes, centrales eléctricas y otros puntos esenciales de la infraestructura iraní.

Washington pretende obligar a Teherán a reducir su control sobre el estrecho de Ormuz y garantizar nuevamente el tránsito de embarcaciones comerciales por una ruta fundamental para el suministro mundial de petróleo y gas.

El mandatario estadounidense también se ha negado a descartar operaciones más amplias contra la costa o las islas iraníes. Funcionarios estadounidenses sostienen que los ataques buscan degradar la capacidad militar de la República Islámica y limitar sus posibilidades de atacar buques comerciales.

La ONU expresó preocupación por la ampliación de los bombardeos contra infraestructura utilizada por la población civil, tanto en Irán como en otros países de la región.

Irán respondió con ataques contra aliados de Estados Unidos

Teherán reaccionó lanzando misiles y drones contra instalaciones estadounidenses y objetivos situados en países aliados de Washington.

Irán afirmó haber atacado posiciones militares en Qatar, Bahréin y Kuwait, además de una estación de radar estadounidense en Omán. La Guardia Revolucionaria también reivindicó un ataque contra la base de Al-Tanf, en Siria, aunque parte de esas afirmaciones no pudo ser verificada de manera independiente.

En Qatar, las autoridades activaron las alertas para que la población buscara refugio. El Ministerio del Interior informó que un menor resultó herido por fragmentos de proyectiles interceptados.

Jordania aseguró que sus defensas antiaéreas derribaron tres misiles iraníes. En el Kurdistán iraquí también fueron detectados drones y proyectiles mientras las fuerzas de la coalición activaban sus sistemas de defensa.

Un ataque iraní dañó una planta de electricidad y agua en Kuwait

Uno de los episodios más graves de la represalia iraní ocurrió en Kuwait, donde fue alcanzada una planta de generación eléctrica y desalinización de agua.

El ataque provocó un incendio, daños materiales y la interrupción de varias unidades de generación. Los bomberos lograron controlar las llamas mientras equipos técnicos evaluaban la magnitud de las afectaciones y trataban de restablecer el servicio.

Kuwait depende en gran medida de sus plantas desalinizadoras para abastecer de agua potable a la población. Las autoridades pidieron moderar el consumo de electricidad mientras se desarrollaban las reparaciones.

El tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz cayó a mínimos

La escalada militar ha paralizado casi por completo el tráfico comercial por el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del planeta.

Solo tres embarcaciones de carga atravesaron el paso marítimo durante el jueves, la cifra diaria más baja desde mayo. Antes del conflicto, unas 125 embarcaciones cruzaban diariamente la zona.

El miércoles habían transitado 11 buques, una fracción de los niveles habituales. Durante dos jornadas consecutivas no se registró el paso de grandes petroleros ni de embarcaciones dedicadas al transporte de gas natural licuado.

Muchos barcos han detenido su marcha, apagado sus sistemas de localización o dado la vuelta ante el riesgo de ser atacados o quedar atrapados entre el bloqueo estadounidense y las restricciones impuestas por Irán.

El petróleo subió ante el temor de una guerra regional

Los mercados reaccionaron inmediatamente a la ampliación de los ataques.

El precio del crudo Brent avanzó alrededor de un 3% y superó los 86 dólares por barril en algunos momentos de la jornada, mientras aumentaba la preocupación por una interrupción prolongada del suministro desde el golfo Pérsico.

El estrecho de Ormuz concentraba en tiempos de normalidad aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas comercializados por vía marítima en el mundo.

Aunque varios países de la región utilizan oleoductos para evitar parcialmente la ruta, esa capacidad no resulta suficiente para compensar una paralización prolongada del tráfico naval.

Crece la amenaza de un segundo bloqueo en el mar Rojo

La escalada también podría extenderse al estrecho de Bab el-Mandeb, situado entre Yemen y el Cuerno de África y considerado otra ruta esencial para el transporte de energía.

Fuentes citadas por Reuters aseguraron que Irán había pedido a sus aliados hutíes en Yemen que estuvieran preparados para actuar si Estados Unidos atacaba la infraestructura iraní.

Un cierre o una interrupción sostenida de Bab el-Mandeb afectaría el acceso al mar Rojo y al canal de Suez, reduciendo las alternativas disponibles para los cargamentos que ya evitan el estrecho de Ormuz.

Washington mantiene abierta la posibilidad de un acuerdo

Pese a la intensificación de los bombardeos, la Casa Blanca aseguró que Irán continúa manteniendo contactos con Estados Unidos y que todavía estaría interesado en alcanzar un acuerdo.

La secretaria de prensa Karoline Leavitt afirmó el jueves que Teherán seguía conversando con Washington y buscaba una salida negociada. Sin embargo, los ataques contra infraestructura y las represalias sobre países aliados incrementan el riesgo de una confrontación regional más amplia.

La presión estadounidense pretende obligar al régimen iraní a garantizar la libre navegación por Ormuz. Teherán, por su parte, sostiene que mantendrá sus operaciones mientras continúen los ataques contra su territorio.

La nueva ofensiva demuestra que Trump comenzó a cumplir su advertencia de ampliar la lista de objetivos. La incógnita ahora es si la destrucción de puentes y rutas logísticas acercará a las partes a una negociación o provocará una respuesta todavía más peligrosa.