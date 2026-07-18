ALEJANDRO CUERVO ROMPE EL SILENCIO: pide perdón tras escándalo por sus comentarios sobre relaciones con animales

El actor reconoció que sus palabras y el tono fueron inapropiados. BAC aceptó hoy las disculpas y pidió no convertir el abuso animal en entretenimiento público.

El actor cubano Alejandro Cuervo ofreció disculpas públicas a la comunidad animalista después de la controversia generada por unas declaraciones realizadas durante el pódcast La Familia Cubana, en el que relató una experiencia de juventud relacionada con una conducta de abuso contra un animal.

Cuervo conversó mediante una llamada en directo con Javier Larrea , coordinador de Bienestar Animal Cuba (BAC). El intercambio fue transmitido íntegramente y sin edición a través de la cuenta de Instagram del artista. Durante la conversación, reconoció que sus palabras, el tono empleado y la manera en que fue presentada la historia fueron inapropiados.

El actor admitió que el relato fue tratado como una anécdota graciosa dentro del programa, pese a la gravedad de la conducta discutida.

“Me arrepiento de estas declaraciones y de la manera en que lo hice”, manifestó Cuervo durante su conversación con Larrea.

El intérprete calificó su intervención como una “estupidez”, un “mal ejemplo” y una actitud “terrible”. También rechazó que la edad que tenía cuando presuntamente ocurrieron los hechos pudiera utilizarse como justificación para narrarlos posteriormente entre bromas y risas.

“Lo importante de esto es que estuvo mal lo que dije, mal lo que pensé y mal lo que se publicó”, afirmó el actor, quien aseguró que estaba dispuesto a asumir las consecuencias derivadas de sus declaraciones.

La explicación del actor tras la controversia

El fragmento que desató el rechazo fue extraído del pódcast La Familia Cubana. Durante el intercambio, varios participantes hablaron en tono distendido sobre una práctica que presentaron como habitual entre algunos jóvenes de zonas rurales de Cuba.

Cuervo afirmó inicialmente que había participado en esa conducta durante su juventud. Sin embargo, durante la conversación posterior con BAC aseguró que en realidad nunca la llevó a cabo y que fingía haberlo hecho para sentirse aceptado por su grupo de amigos.

El actor reconoció que esa explicación no eliminaba la gravedad de sus palabras. Admitió que inventar o exagerar un relato de esa naturaleza para encajar socialmente tampoco justificaba reproducirlo años después ante una audiencia y presentarlo como una experiencia humorística.

Bienestar Animal Cuba aceptó las disculpas

Bienestar Animal Cuba informó que aceptó las disculpas después de que Cuervo intentara comunicarse por distintas vías con la organización y con Javier Larrea.

BAC valoró que el actor compareciera públicamente, respondiera directamente a los cuestionamientos y reconociera su responsabilidad mediante una conversación en vivo, en lugar de recurrir a un comunicado escrito o a un video previamente editado.

La organización aclaró, no obstante, que la niñez o la adolescencia no convierten en aceptables las conductas narradas. También señaló que la controversia no surgió únicamente por lo que el actor aseguró que había ocurrido, sino por la forma en que la historia fue compartida.

Para BAC, las bromas, las risas y el tratamiento ligero del tema podían contribuir a banalizar y normalizar una forma de violencia contra los animales.

El pódcast retiró el contenido y no será monetizado

BAC confirmó que el programa retiró el material cuestionado de sus plataformas digitales. La organización también indicó que, por solicitud de Alejandro Cuervo, el contenido no será monetizado.

El grupo consideró positiva la decisión, aunque exhortó a los demás participantes en el episodio a pronunciarse y asumir responsabilidad por el tono con el que se desarrolló la conversación.

“BAC no existe para destruir personas, sino para defender a los animales, denunciar lo incorrecto y exigir responsabilidad”, señaló la organización al explicar por qué decidió aceptar las disculpas.

El grupo pidió que la controversia sirviera para crear conciencia sobre el maltrato animal y alentó al actor y a sus seguidores a respaldar activamente iniciativas de protección y rescate.

BAC había anunciado reportes contra el contenido

Antes de la conversación con Cuervo, Bienestar Animal Cuba había anunciado que reportaría el video en las plataformas donde fue difundido y que remitiría las declaraciones a las instituciones que considerara competentes.

La organización también pidió a sus seguidores denunciar el contenido por considerar que presentaba una conducta de abuso sexual contra animales como una anécdota de entretenimiento.

BAC afirmó que había comunicado el caso al embajador de Estados Unidos en Panamá debido al visado estadounidense concedido al actor. Sin embargo, no existe confirmación pública de que alguna autoridad haya aceptado una denuncia, iniciado una investigación o abierto un expediente formal contra Cuervo.

La postura anterior de Alejandro Cuervo sobre la protección animal

La polémica volvió a colocar bajo atención la posición que el actor había expresado en 2020 durante el caso de Esperanza, una perrita rescatada en Alamar después de sufrir abuso sexual.

En aquel momento, Cuervo condenó los hechos, apoyó la creación de una legislación cubana de protección animal y expresó su disposición a colaborar con la causa. BAC señaló que aquellas declaraciones contrastaban con el tono empleado durante el pódcast.

Cuba aprobó en 2021 el Decreto-Ley 31 de Bienestar Animal, que establece principios, obligaciones y reglas relacionadas con el cuidado, la salud y la utilización de los animales. La norma también contempla contravenciones por incumplimientos, aunque organizaciones independientes han cuestionado reiteradamente su aplicación.

BAC asegura que su objetivo era crear conciencia

Tras aceptar las disculpas, la organización anunció que retiraría parte de las publicaciones divulgadas durante la controversia.

Javier Larrea subrayó que el propósito de la denuncia no era destruir la reputación personal o profesional de Alejandro Cuervo, sino señalar una conducta considerada incorrecta, impedir que se normalizara y promover un debate responsable sobre la protección animal.

El actor, por su parte, reconoció que sus palabras representaron un mal ejemplo y pidió perdón a las personas que trabajan en la defensa de los animales dentro y fuera de Cuba.