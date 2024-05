Influencers capturan a pedófilo en Miami y lo amenazan con un cocodrilo

“Nosotros no tenemos nada que ver con los individuos que hicieron esto y estamos pidiéndole al público que no hagan esto tampoco si tu no eres un Policia deja esto a los profesionales, ellos no saben si a lo mejor Moises estaba armado no saben si algo hubiera pasado es algo muy peligroso y a lo mejor pueden perjudicar el caso porque no son detectives, no están entrenados con cosas que nosotros hacemos todos los días” Dijo: Luis Sierra, Portavoz de la Policia de Miami-Dade