Incendio devora la Casa Trailer de una familia cubana de Miami y quedan en la calle

Estaba muy contenta y salí tan bien de la intervención que no me quedé ingresada, regresé para mi casa yo sola.

Llegué, me tomé mis calmantes y me acosté.

De madrugada, como a las 4 am, un vecino me despertó chillando ¡Fuego, fuego! Yo estaba bajo los efectos de las pastillas, pero cuando empiezo abrir los ojos, mi cuarto estaba inundado en humo completamente ”.

Aunque los hechos sucedieron de madrugada y Midalis estaba bajo los efectos de los medicamentos que se había tomado tras la operación de rodilla, ella recuerda perfectamente cómo enfrentó la situación.

“Como pude, salí y bajé las escaleras, cuando estoy bajando, la ventana explotó, gracias a Dios, porque si llego a estar dentro viene el fuego hacia mí.

Luego cogí la manguera, la abrí a todo lo que daba y empecé a apagar el fuego y grité a todo volumen a mis vecinos que también encendieran mangueras o tiraran cubos de agua”, relató Midalis García.

La casa móvil, propiedad de la familia, está ubicada en un campo de tráilers en el área de la avenida 127 y la calle nueve del suroeste, en Tamiami. “Cuando los bomberos llegaron, ya el fuego estaba apagado. Ellos querían derribarme las paredes, pero yo me negué.

Les dije que esto era lo único que tenía y no”, detalla Midalis García.

Midalis vive en esta casa tráiler desde hace 25 años y se niega a dejarla.

Ella y su madre de 90 años, que tiene Alzheimer, viven juntas y están deshabilitadas. “Los vecinos nos ayudaron tanto, me han ayudado a tirar los escombros de todo lo que se quemó, que casi todo se me quemó, me han ayudado a limpiar, me han atendido por mi operación. Y me han ayudado con mi madre” agradecía la mujer.

Las autoridades siguen investigando las causas del incendio, pero un vecino de madruga asegura ser testigo de la explosión.

Midalis contó que se compró una bicicleta eléctrica de segunda mano y luego un cargador. Y el vecino cree haber visto el cargador explotar.

Afortunadamente, no hay que lamentar víctimas del fuego, pero sí pérdidas materiales por miles de dólares.

Sus vecinos las ayudaron a cubrir temporalmente ciertas partes de la casa, pero necesitan reparaciones más duras y costosas que no pueden afrontar.

Por ello se ha creado una página de Go Fund Me, a la que pueden acudir para realizar donaciones si lo consideran.