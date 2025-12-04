americateve

ULTIMA HORA

USCIS recorta permisos de trabajo: de 5 años a solo 18 meses para solicitantes de asilo y refugiados

USCIS reduce de 5 años a 18 meses la validez de permisos de trabajo para solicitantes de asilo y refugiados, citando seguridad nacional y nuevos controles migratorios.

Por Redacción América Noticias Miami
USCIS TRUMP

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció este jueves una modificación drástica en su Manual de Políticas: la reducción del período máximo de validez de los permisos de trabajo (EAD) de 5 años a solo 18 meses para categorías clave de inmigrantes, incluidos solicitantes de asilo, refugiados y personas con protecciones humanitarias.

La medida comenzará a aplicarse el 5 de diciembre de 2025.

Según la agencia, esta reducción busca permitir una “verificación más frecuente” del estatus de los beneficiarios. El director de USCIS, Joseph Edlow, afirmó que el nuevo enfoque responde a preocupaciones de seguridad nacional.

“La verificación más frecuente garantiza que quienes trabajan en Estados Unidos no representen una amenaza para la seguridad pública ni promuevan ideologías antiestadounidenses. Tras el ataque contra miembros de la Guardia Nacional perpetrado por un extranjero admitido bajo la Administración anterior, esto es aún más claro”, señaló Edlow.

Categorías afectadas por la reducción a 18 meses:

  • Refugiados admitidos en EE.UU.

  • Personas con asilo aprobado

  • Beneficiarios de suspensión de deportación o expulsión

  • Solicitantes de asilo con casos pendientes

  • Solicitantes con ajuste de estatus pendiente (Ley INA §245)

  • Solicitantes de suspensión de deportación o cancelación de expulsión

  • Beneficiarios de la Ley de Ajuste Nicaragüense y Ayuda a Centroamérica (NACARA)

La regulación se aplicará también a cualquier solicitud de permiso de trabajo pendiente o presentada desde el 5 de diciembre de 2025.

USCIS señaló que los controles periódicos ayudarán a detectar fraude, riesgos de seguridad y extranjeros con “intenciones dañinas”, permitiendo iniciar procedimientos de expulsión cuando corresponda.

Cambios adicionales bajo la política migratoria de Trump

Basándose en la One Big Beautiful Bill, la agencia también estableció que los permisos iniciales y renovados tendrán una validez de un año o menos para:

  • Refugiados en libertad condicional

  • Beneficiarios de TPS

  • Extranjeros en libertad condicional

  • Solicitantes de TPS pendientes

  • Cónyuges de empresarios autorizados bajo programas de libertad condicional

Edlow reiteró que “trabajar en Estados Unidos es un privilegio, no un derecho”, en declaraciones al Wall Street Journal.

Contexto: el ataque que aceleró la reforma

La medida llega tras el tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington D.C., en el que murió la joven especialista Sarah Beckstrom, de 20 años. El atacante, Rahmanullah Lakanwal, un afgano de 29 años evacuado por la Administración Biden bajo Operation Allies Welcome, había solicitado asilo en 2021.

Aunque su caso fue aprobado durante el periodo de Trump, el ataque desató una ola de medidas migratorias:

  • Pausa total en decisiones de asilo

  • Revisión de todas las green cards de ciudadanos de 19 países

  • Suspensión de visas a compatriotas del tirador

  • Nuevas restricciones a créditos para inmigrantes

  • Propuesta de Trump de “pausar permanentemente la migración desde países del tercer mundo”

  • Anuncio de una estrategia de “migración inversa” para expulsar a extranjeros sin aporte al país

El sargento Andrew Wolfe, de 24 años, continúa hospitalizado tras el ataque.

USCIS sostiene que los nuevos controles responden a la necesidad urgente de reforzar la seguridad nacional en medio de un clima migratorio tensionado y tras el regreso de Trump a la presidencia en enero de 2025.

Deja tu comentario

