americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Virginia

Detenido un sospechoso de intento de ataque con bombas la víspera del asalto al Capitolio

El FBI arresta a Brian, sospechoso de colocar bombas caseras cerca del Capitolio el 5 de enero de 2021. Fuentes policiales confirman que reside en Virginia

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Screenshot 2025-12-04 at 3.00.15 PM

Washington, 4 dic (EFE).- El FBI detuvo este jueves a un sospechoso relacionado con la investigación de un intento de ataque con bombas caseras contra las sedes del Partido Republicano y del Demócrata, en Washington, la noche antes del asalto al Capitolio de 2021, informaron varios medios.

Esta es la primera detención relacionada con el caso en los casi cinco años que dura la investigación. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, identificó al detenido como un hombre del estado de Virginia llamado Brian Cole Jr.

Screenshot 2025-12-04 at 3.00.02PM

Bondi dijo en rueda de prensa que el sospechoso ha sido acusado de usar un artefacto explosivo. Se espera que Cole comparezca ante los tribunales este mismo jueves.

"Para ser clara, no hubo ninguna pista nueva, ni ningún testigo nuevo, solo un buen y diligente trabajo policial y fiscal", indicó Bondi, junto al director del FBI, Kash Patel y la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro.

La fiscal general estadounidense agregó que la investigación todavía está en curso y que los agentes del orden están ejecutando otras órdenes de allanamiento. Añadió que podrían presentar más cargos contra Cole.

Nadie resultó herido por las bombas, que fueron desactivadas por las autoridades, pero el FBI aseguró que ambas podrían haber sido letales.

La entonces vicepresidenta electa Kamala Harris estaba dentro de la sede demócrata cuando se encontró la bomba fuera del edificio y fue evacuada.

El 6 de enero de 2021 una turba de seguidores del presidente, Donald Trump, atacó la sede del Congreso para intentar impedir la ratificación de la victoria electoral del demócrata Joe Biden.Detenido un sospechoso de intento de ataque con bombas la víspera del asalto al Capitolio

Cinco personas perdieron la vida en los disturbios y hubo un centenar de heridos. Alrededor de 1.500 personas fueron acusadas o condenadas por su participación en el asalto, pero Trump las indultó en enero pasado tras volver al poder. EFE

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El secretario de Estado Marco Rubio (d) con el presidente keniano William Ruto en Nueva York el 24 de septiembre del 2025. (AP foto/Heather Khalifa, Pool)

EEUU y Kenia firman acuerdo de salud alineado con políticas de Trump

ARCHIVO - La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum habla en su primer discurso sobre el estado de la nación en el Palacio Nacional en la Ciudad de México, el 1 de septiembre de 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo)

Presidenta mexicana anuncia primer encuentro con Trump. El tema comercial dominará la agenda

ARCHIVO - Alvin Brown, miembro de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de EEUU, participa en una rueda de prensa el 27 de marzo de 2024 en Linthicum Heights, Maryland. (Foto AP/Alex Brandon, Archivo)

Hombres negros despedidos de juntas clave de transporte acusan a Trump de discriminación

putin rechaza puntos clave del plan de paz de trump y mantiene su intencion de tomar el donbas

Putin rechaza puntos clave del plan de paz de Trump y mantiene su intención de tomar el Donbás

Destacados del día

Detenido un sospechoso de intento de ataque con bombas la víspera del asalto al Capitolio

Detenido un sospechoso de intento de ataque con bombas la víspera del asalto al Capitolio

CUBA: Guardafronteras interceptan lancha procedente de México en Pinar del Río: dos cubanos detenidos por tentativa de salida ilegal

CUBA: Guardafronteras interceptan lancha procedente de México en Pinar del Río: dos cubanos detenidos por tentativa de salida ilegal

Cuatro cubanos arrestados en Florida por cazar en propiedad privada: dos fueron reportados a ICE

Cuatro cubanos arrestados en Florida por cazar en propiedad privada: dos fueron reportados a ICE

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, en la Casa Blanca en Washington el 2 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Legisladores escucharán a almirante de la Marina de EEUU sobre ataque a embarcación

Al menos 14 turistas rusos contraen chikungunya en Cuba y la embajada recomienda viajar con precaución

Al menos 14 turistas rusos contraen chikungunya en Cuba y la embajada recomienda viajar con precaución

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter