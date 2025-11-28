americateve

Red Avispa

Muere Juan Pablo Roque en La Habana: el espía de la Red Avispa que engañó a Miami

Muere en La Habana Juan Pablo Roque, espía de la Red Avispa e infiltrado en Miami. Falleció a los 70 años por complicaciones médicas tras cirugía cardíaca

Por Redacción América Noticias Miami
Juan Pablo Roque

El ex piloto y agente de inteligencia del régimen cubano, una de las figuras más polémicas de la Red Avispa, falleció a los 70 años tras complicaciones médicas. Su vida fue marcada por infiltración, espionaje y un matrimonio basado en una identidad falsa.

Resumen clave del caso

  • Juan Pablo Roque, ex piloto de la Fuerza Aérea de Cuba y espía infiltrado en Miami, murió el 25 de noviembre de 2025 en La Habana, con 70 años.

  • Su muerte fue confirmada por Luis Domínguez (FDHC) y tres fuentes vinculadas al exagente.

  • Según su exesposa Ana Margarita Martínez, Roque había sido operado a corazón abierto y luego contrajo un virus circulante en Cuba.

  • Roque fue una figura central en la Red Avispa, infiltrado en Hermanos al Rescate, organización cuyo derribo en 1996 dejó cuatro civiles muertos.

Embed - EL ESPIA JUAN PABLO ROQUE VINCULADO AL DERRIVO DE LAS AVIONETAS VIVE EN LA MISERIA EN CUBA

Quién fue Juan Pablo Roque

Juan Pablo Roque, nacido el 11 de octubre de 1955, fue uno de los espías cubanos más notorios infiltrados en EEUU en los años 90. En 1992 llegó a la base de Guantánamo asegurando haber escapado de Cuba a nado, lo que le permitió ganar credibilidad dentro del exilio.

Su desempeño como desertor le abrió las puertas de Hermanos al Rescate, donde realizaba vuelos humanitarios para localizar balseros. Sin embargo, operaba simultáneamente como agente al servicio de La Habana.

En 1996 regresó a Cuba sin explicación —un día antes del derribo de dos avionetas civiles, hecho que marcó para siempre su nombre en la historia del espionaje cubano.

La relación que reveló el engaño

Su matrimonio con Ana Margarita Martínez, publicista cubanoamericana, se convirtió en uno de los episodios de fraude emocional y operativo más documentados del exilio.

“Me sentí usada, traicionada, humillada. Me arrancaron mi vida privada”, confesó Martínez tras descubrir que había estado casada con un espía encubierto.

El engaño pasó a análisis legal y mediático internacional, por el impacto psicológico y judicial del caso.

Su papel dentro de la Red Avispa

Roque formó parte de la Red Avispa, despliegue de inteligencia cubana en Florida para:

Infiltrar organizaciones del exilio

Vigilar grupos anticastristas

Penetrar instalaciones militares estadounidenses

Proveer información estratégica al régimen cubano

Según la base Represores Cubanos, fue catalogado como agente “violento”, señalado por alertar a Cuba de los vuelos de Hermanos al Rescate, acción que culminó en el derribo del 24 de febrero de 1996 y la muerte de:

  • Carlos Costa

  • Pablo Morales

  • Mario de la Peña

  • Armando Alejandre Jr

Un crimen que, según Martínez, sigue sin justicia casi tres décadas después.

Roque en el cine

Su historia llegó al cine en Red Avispa, dirigida por Olivier Assayas, basada en el libro de Fernando Morais.

Roque declaró años después que la película “no refleja la realidad” y que muchos hechos fueron alterados para suavizar su impacto.

Último dato revelado sobre su misión

El periodista Carlos Cabrera reveló que la misión principal asignada a Roque no era infiltrarse en el exilio, sino una operación de alto riesgo:

Secuestrar al general Rafael del Pino y retornarlo a Cuba.

Una misión que nunca se cumplió.

