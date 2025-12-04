CUBA: Guardafronteras interceptan lancha procedente de México en Pinar del Río: dos cubanos detenidos por tentativa de salida ilegal

Las autoridades cubanas informaron la captura de una embarcación procedente de México en las costas de Cabo de San Antonio, Pinar del Río, con dos ciudadanos cubanos a bordo que presuntamente intentaban organizar una salida ilegal del país.

El perfil oficialista De Pinar Soy , vinculado al Ministerio del Interior (MININT), indicó que fuerzas de Guardafronteras , apoyadas por unidades policiales y estructuras locales, interceptaron la lancha en una zona costera de difícil acceso, en el extremo occidental de la Isla.

Según el reporte, los dos tripulantes —cubanos residentes en México— llegaron a Cuba con el objetivo de facilitar una operación de migración irregular por vía marítima.

Ambos fueron arrestados y enfrentarán cargos conforme a la legislación cubana, que penaliza con severidad las salidas no autorizadas del territorio nacional.

El comunicado insistió en que la migración “no constituye un delito cuando se realiza dentro del marco de la ley”, pero responsabilizó nuevamente a la política migratoria de Estados Unidos por el incremento de salidas ilegales, siguiendo la narrativa habitual del régimen.

Aunque no se revelaron las identidades de los implicados, testigos citados por la misma página aseguraron que el operativo se desplegó en un área apartada de la costa, habitual ruta de traficantes y salidas clandestinas.

Aumento de operativos contra salidas ilegales

En las últimas semanas, las autoridades cubanas han intensificado la detección y confiscación de embarcaciones aparentemente destinadas al tráfico ilegal de personas.

En Matanzas fueron halladas y ocupadas varias lanchas ocultas en zonas costeras, mientras que otros decomisos se reportaron en provincias sin detallar propietarios ni rutas previstas.

El MININT sostiene que muchos de estos botes son abandonados tras intentos fallidos de recogida de migrantes o cuando las redes de tráfico no logran ejecutar la operación planificada.