Paulina Rubio

Paulina Rubio NO fue desalojada de su casa en Miami: desmienten la versión publicada por medios

Fuentes cercanas a la artista aclaran que la cantante no ha sido expulsada de ninguna vivienda y que las afirmaciones difundidas son falsas

Captura de pantalla 2025-12-03 a la(s) 4.42.07 p.m.

América Noticias desmiente la información publicada por ciertos portales, incluyendo a la revista CARAS, que aseguraban que Paulina Rubio había sido desalojada de una vivienda en Miami por supuestos problemas económicos. Tras comunicarse directamente con la artista, Rubio confirmó que no ha sido desalojada, no enfrenta ningún proceso de expulsión y continúa residiendo con absoluta normalidad.

La cantante calificó como “totalmente falsa” la versión que circuló en redes y medios mexicanos, la cual no está respaldada por documentos judiciales, órdenes de desalojo ni acciones oficiales de autoridades en Florida.

América Noticias verificó que no existe ningún procedimiento legal en curso que implique un desalojo, y que la información difundida carece de fundamento y responde a especulaciones que fueron presentadas erróneamente como hechos confirmados.

El equipo periodístico también señaló que la publicación original incurrió en afirmaciones exageradas y no verificadas, generando confusión y dañando la imagen pública de la artista.

Paulina Rubio continúa enfocada en sus proyectos profesionales desde Miami y pidió no dar crédito a rumores infundados que no reflejan su realidad.

Por Redacción América Noticias Miami
