Alegria

Discoteca, Alegria, Resolute y Public Service unen fuerzas en Miami durante Art Basel con un evento de día y noche

En el marco de Art Basel 2025, cuatro influyentes colectivos musicales —Discoteca, Alegria, Resolute y Public Service— se unen para presentar una experiencia continua de día a noche en dos escenarios clave de Miami: el American Museum of the Cuban Diaspora y el reconocido restaurante Xixón.

Captura de pantalla 2025-12-03 a la(s) 3.32.14 p.m.

Una jornada que inicia con música y vistas en pleno corazón de Miami

El programa comienza a las 2:00 p.m. en la azotea del American Museum of the Cuban Diaspora, donde los asistentes podrán disfrutar de un ambiente relajado con gastronomía, sol y música con vista panorámica a la ciudad.

La jornada diurna estará guiada por Public Service, que ofrecerá una sesión especial extendida para acompañar la tarde.

Cerrando el programa del rooftop, el DJ y productor de Detroit Marcellus Pittman tomará el control hasta las 11:00 p.m., llevando al público a un viaje sonoro característico de la escena electrónica de su ciudad natal.

ALEGRIA on Instagram: "Miami, meet our home for Art Basel week The American Museum of the Cuban Diaspora becomes the stage for our Alegria x Discoteca x Public Service x Resolute collaboration, built for culture, community, and a little controlled chaos. Tickets via the link in bio Flyer by @mafontropics"
View this post on Instagram

De la azotea a la noche: Xixón recibe la segunda parte del encuentro

Tras el atardecer, la experiencia se trasladará a solo unas cuadras, hacia Xixón, donde comenzará el segmento nocturno del evento. La anfitriona System Olympia liderará esta reunión íntima de late-night, acompañada por DJ Ray, Kenia, Disgonuts y Choukroun, quienes continuarán la celebración con ritmos que abarcan desde el underground europeo hasta los nuevos sonidos de Miami.

Un punto de encuentro para la cultura, la música y la comunidad durante Art Basel

Este programa colaborativo resalta el dinamismo de la movida musical durante Art Basel, conectando comunidades, artistas y espacios emblemáticos de la ciudad. Con dos locaciones, siete artistas y más de diez horas de música ininterrumpida, el evento promete convertirse en uno de los encuentros imperdibles de la semana.

