Florida

Cuatro cubanos arrestados en Florida por cazar en propiedad privada: dos fueron reportados a ICE

La FWC arrestó a cuatro cubanos por cazar en propiedad privada en el condado de Charlotte, Florida. Dos fueron reportados a ICE tras hallar armas escondidas. Enfrentan cargos por delito grave de tercer grado.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Screenshot 2025-12-04 at 9.58.19 AM

La FWC arrestó a cuatro cubanos acusados de cazar repetidamente en terrenos privados del condado de Charlotte, Florida. Dos de ellos fueron reportados a ICE tras ser encontrados con armas escondidas en la propiedad.

Cuatro hombres de origen cubano fueron arrestados el pasado sábado por oficiales de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC), luego de ser sorprendidos cazando ilegalmente en terrenos privados del condado de Charlotte, según detalla una declaración jurada emitida por la agencia estatal.

Los sujetos habrían ingresado en múltiples ocasiones a la misma propiedad privada, ubicada en Bermont Road, sin autorización del propietario, la empresa Evans Properties Inc. El terreno cuenta con numerosos letreros de “Prohibido el paso”, los cuales fueron ignorados, de acuerdo con la investigación.

Intentaron ocultar armas al notar un dron policial

Según la FWC, los individuos escalaron una cerca, cruzaron un campo de vacas y penetraron en la propiedad.

Cuando detectaron que una unidad aérea de la Oficina del Sheriff del Condado de Charlotte sobrevolaba la zona con un dron, intentaron esconder sus armas entre la vegetación.

Una unidad K-9 especializada localizó dos escopetas y un rifle, ocultos entre la maleza. Estas armas fueron incautadas como evidencia, reportaron medios locales.

Los cuatro cubanos enfrentan delitos graves

Los detenidos fueron identificados como:

  • Dayner Cordero González, 31 años

  • Yurislandy Castro Márquez, 32 años

  • Juan Pablo Díaz Montesino, 23 años

  • Yuriel Díaz Barrios, 41 años

Los cuatro fueron trasladados a la cárcel del condado de Charlotte y enfrentan cargos por delito grave de tercer grado, específicamente por allanamiento armado en propiedad privada.

La FWC confirmó que dos de ellos fueron reportados al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) debido a su origen cubano y a la naturaleza del delito.

Autoridades elogian la labor de los oficiales y del equipo K-9

El Mayor Evan Laskowski, comandante regional del suroeste de la FWC, expresó:

“Estoy orgulloso del excelente trabajo de los oficiales García y Hazelwood, quienes colaboraron con el propietario para resolver un grave problema de invasión. Y sigo impresionado con nuestro equipo K-9: una vez más, K-9 Jenny demostró su habilidad al localizar las armas”.

Vecinos describen la zona como un punto frecuente de cazadores

Residentes locales aseguran que la caza clandestina es común en la región.

Mark Erickson, vecino del área, comentó:

“Pasa todo el tiempo por aquí. El jueves pasado saqué a cuatro tipos de mi terreno”.

Dijo que los hombres probablemente buscaban venados, jabalíes o pavos, y añadió:

“Los precios en las tiendas están altos. Mucha gente sale a cazar para alimentar a sus familias de forma más barata”.

FWC pide reportar actividades ilegales

La FWC reafirmó su compromiso de proteger la vida silvestre, las propiedades privadas y la seguridad de los residentes.

Las actividades ilegales de caza pueden reportarse al 888-404-FWCC (3922).

