Cuba al borde del colapso energético: pronostican apagón récord del 61 % este viernes

Un hombre recoge basura mientras los turistas viajan en un automóvil clásico estadounidense durante un apagón en La Habana, Cuba, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2025 The Associated Press. All right reserved

Cuba se prepara este viernes para uno de los apagones más masivos de su historia reciente.

La Unión Eléctrica (UNE) pronosticó que hasta el 61 % del territorio nacional quedará sin electricidad en el horario de mayor demanda, una cifra que establece un nuevo récord en la prolongada crisis energética que golpea al país desde hace años.

Según el parte oficial del organismo, adscrito al Ministerio de Energía y Minas (MINEM), la demanda en el pico nocturno alcanzará 3.400 megavatios (MW) , mientras que la generación disponible apenas llegará a 1.392 MW .

Esto dejará un déficit de 2.008 MW y una afectación estimada de 2.078 MW , equivalente a que más de la mitad del país quede a oscuras de manera simultánea .

La agencia EFE, con base en estos números, calculó la afectación poblacional en un 61 % , superando el récord del lunes 1 de diciembre (59 %). Solo dos días después, un apagón parcial dejó sin electricidad a casi todo el occidente, alcanzando un déficit real del 67 % en horario nocturno.

ARCHIVO - La gente juega al dominó en la calle durante un apagón en La Habana, el 10 de septiembre de 2025 (AP Foto/Ramón Espinosa, Archivo).

La UNE confirma que siete de las 16 termoeléctricas de Cuba están fuera de servicio por averías o mantenimiento. Entre ellas se encuentran plantas claves como:

CTE Diez de Octubre

CTE Felton

CTE Renté

CTE Santa Cruz

Estas unidades aportan cerca del 40 % de la electricidad nacional.

A ello se suma la parálisis de 97 centrales de generación distribuida por falta de diésel y fueloil, y otras diez detenidas por ausencia de lubricantes. Más de 1.000 MW están fuera del sistema por esta causa.

En Moa, por ejemplo, cinco motores del sistema Fuel están detenidos (pérdida de 68 MW), mientras otros 72 MW permanecen inactivos por falta de lubricantes.

Apagones diarios y una programación imposible de cumplir

La Empresa Eléctrica de La Habana reconoció que ha sido imposible cumplir con el cronograma oficial de cortes debido a la inestabilidad del sistema.

Este jueves, la capital sufrió interrupciones desde las 14:10 horas, alcanzando un pico de afectación de 271 MW a las 19:10. El servicio no se restableció hasta la madrugada del viernes.

En el resto del país, la afectación eléctrica se ha mantenido durante las 24 horas del día.

Una crisis estructural que el régimen atribuye a sanciones, pero expertos desmienten

El Gobierno cubano culpa la crisis a:

la falta de divisas,

la antigüedad de la infraestructura,

y las sanciones de Estados Unidos, a las que acusa de ejecutar una “asfixia energética”.

Sin embargo, expertos independientes apuntan a causas internas:

décadas de falta de mantenimiento, corrupción, mala gestión estatal y ausencia de inversión tecnológica.

Estudios especializados estiman que Cuba necesitaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares solo para recuperar parcialmente la estabilidad del sistema eléctrico.

Parques solares: alivio simbólico en medio del desastre

Aunque el Gobierno promociona la expansión de parques solares fotovoltaicos, su aporte es insuficiente.

Este jueves generaron 2.722 MWh, con un pico de 516 MW al mediodía.

Pero en horario nocturno —cuando se produce el apagón masivo— su contribución es nula.

La realidad en los hogares: calor, mosquitos y desesperanza

Mientras las autoridades presentan cifras en informes técnicos, la vida diaria en Cuba se convierte en un desafío:

noches sin ventilación ni refrigeración,

alimentos que se echan a perder,

imposibilidad de cocinar,

niños y ancianos sin condiciones mínimas,

aumento de enfermedades por calor y mosquitos.

Cada apagón profundiza la frustración de una población que ya no espera soluciones inmediatas y teme que la crisis energética haya llegado para quedarse.