ICE deportará a cubano de Miami con amplio historial de delitos violentos

El inmigrante, identificado como Jorge Muñiz García, enfrenta deportación tras ser catalogado por las autoridades como una amenaza para la seguridad pública.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ) de Estados Unidos anunció la inminente deportación de un ciudadano cubano residente en Miami , identificado como Jorge Muñiz García , quien posee un extenso historial delictivo que incluye intento de homicidio y agresión agravada .

Muñiz García fue presentado por ICE dentro de su campaña federal “Lo peor de lo peor” , una iniciativa enfocada en detener y expulsar del país a inmigrantes con antecedentes penales graves , considerados una amenaza directa para la seguridad pública .

A través de un comunicado en la red social X (anteriormente Twitter) , ICE detalló que el historial criminal del cubano incluye también porte ilegal de arma oculta, allanamiento de morada, robo con violencia, hurto y conducta desordenada.

Actualmente, el inmigrante se encuentra recluido en el centro de detención Alligator Alcatraz , ubicado en los Everglades, a la espera de su deportación .

Según las autoridades migratorias, Muñiz García podría ser deportado a un país distinto a Cuba , en caso de que el gobierno de La Habana rechace su readmisión .

El régimen cubano se niega habitualmente a recibir nacionales con antecedentes penales en EE. UU., especialmente aquellos que salieron antes de los acuerdos migratorios de 2017, lo que ha provocado que varios cubanos sean enviados a terceras naciones, incluso a países donde enfrentan riesgos de tortura o muerte.

De acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), existen actualmente más de 42,000 cubanos con órdenes de deportación definitiva, aunque muchos procesos se encuentran paralizados por la falta de cooperación del gobierno cubano.

Aumento de deportaciones bajo la administración Trump

En los últimos meses, el gobierno del presidente Donald Trump ha intensificado las deportaciones hacia países africanos como Sudán del Sur, Esuatini y Ruanda, donde han sido enviados inmigrantes condenados por crímenes violentos, incluyendo al menos cuatro cubanos. Otros han sido trasladados a México.

Paralelamente, Estados Unidos ha incrementado los vuelos de deportación hacia Cuba, que se realizan mensualmente conforme a los acuerdos bilaterales.

Solo este jueves, 232 migrantes cubanos fueron deportados en la décima operación aérea del 2025, sumando un total de 1,231 personas devueltas desde enero, cuando Trump asumió nuevamente la presidencia.

Este número supera en menos de un año las 978 deportaciones efectuadas durante casi dos años de la administración Biden, evidenciando un endurecimiento sustancial de la política migratoria estadounidense.

Un mensaje claro de la política migratoria actual

Con la campaña “Lo peor de lo peor”, ICE busca priorizar la expulsión de inmigrantes con antecedentes graves, reafirmando la postura del actual gobierno en favor de una migración legal, controlada y segura, mientras mantiene la tolerancia cero con quienes representan un riesgo para la sociedad.