Rolando Zaldívar

El hijo de Rolando Zaldívar rompe el silencio y aclara rumores sobre su padre tras arresto en MIAMI

El hijo de Rolando Zaldívar, José Michael, agradeció el apoyo recibido hacia su padre y aclaró que no existe ninguna recaudación de fondos vinculada al caso. “Con fe en Dios todo se puede superar”, expresó.

Por Redacción América Noticias Miami
El hijo del reconocido locutor cubano Rolando Zaldívar, José Michael Zaldívar, publicó un mensaje a través del proyecto Conducta (@conductadade) para agradecer las numerosas muestras de cariño y desmentir la existencia de una recaudación de fondos relacionada con la situación de su padre.

“Hola, buenas noches, mi nombre es José Michael Zaldívar, soy el hijo de Rolando Zaldívar. Hago este video con varios fines: el primero, agradecer profundamente a todas las personas que han mostrado apoyo, cariño y preocupación hacia mi padre. Muchísimas gracias a todos, de verdad”, expresó el joven en un video compartido en redes sociales.

Desmiente colecta para ayudar al locutor cubano

José Michael también aprovechó su intervención para negar los rumores difundidos por algunas páginas que afirmaban la existencia de una colecta para salvar la vida de su padre.

“He visto muchas páginas que se han dedicado a difundir noticias falsas sobre que estamos recaudando fondos para ayudar a salvar la vida de mi papá. Totalmente falso. No estamos recaudando ningún fondo. El caso lo está llevando directamente el equipo del proyecto Conducta, a quienes agradezco profundamente por su excelente labor”, aclaró.

El mensaje, difundido en las plataformas de Conducta, generó una ola de apoyo en TikTok, Instagram y Facebook, donde cientos de usuarios destacaron la serenidad y fortaleza del joven.

Entre los comentarios se leyeron mensajes como:

“Eres un gran hijo, Dios los bendiga.”

“Caerse está permitido, levantarse es obligatorio.”

“Rolando fue un excelente locutor, saldrá adelante.”

Fe y esperanza en medio de la adversidad

El hijo del locutor también quiso enviar un mensaje de aliento a otras familias que enfrentan momentos difíciles:

“A todas las familias que estén pasando por un proceso parecido, tengan mucha fe y esperanza. Es un proceso doloroso y triste, pero con mucha fe en Dios siempre se podrá salir adelante.”

El caso de Rolando Zaldívar conmueve a los cubanos

La situación de Rolando Zaldívar volvió a causar conmoción en la comunidad cubana tras conocerse su arresto en Miami por hurto menor y posesión de cocaína, según los registros policiales del condado de Miami-Dade.

Los documentos judiciales indican que se le impuso una fianza de 150 dólares, mientras que las imágenes de su ficha policial mostraban un visible deterioro físico, generando preocupación y tristeza entre sus seguidores.

No es la primera vez que el comunicador enfrenta problemas legales. En 2019 fue detenido por cargos de violencia doméstica y asalto con arma mortal en Florida. En aquel entonces, el propio Zaldívar pidió ayuda para cubrir los gastos de abogado y aseguró haber sido víctima de una falsa acusación.

Un ícono de la radio cubana en busca de recuperación

Rolando Zaldívar, recordado por su paso por el popular programa “Disco Fiesta 98” de Radio Ciudad de La Habana, enfrenta actualmente un delicado momento personal y de salud.

Su caso ha despertado una ola de apoyo y solidaridad entre colegas y oyentes que crecieron escuchando su voz inconfundible. Muchos esperan que, con el respaldo de su familia y el acompañamiento del grupo Conducta, el locutor pueda recuperarse y reconstruir su vida.

Deja tu comentario

