Exembajador de Corea del Norte en Cuba revela red de contrabando y espionaje dirigida por el régimen de Kim Jong-un

Exembajador de Corea del Norte en Cuba destapa red de contrabando de habanos y espionaje

El exembajador norcoreano en Cuba, Lee Il-kyu , ha revelado el funcionamiento de una red de contrabando, espionaje e influencia política que operaba desde la embajada de Corea del Norte en La Habana , bajo las órdenes directas del régimen de Kim Jong-un .

En una entrevista con la agencia EFE , el diplomático desertor aseguró que las embajadas norcoreanas en América Latina —especialmente la cubana— han servido durante años como centros de operaciones ilícitas y de inteligencia encubierta , además de plataformas de propaganda y cooperación con gobiernos aliados.

Según Lee, la embajada de Corea del Norte en La Habana funcionaba como base para el contrabando de habanos cubanos , una de las actividades más lucrativas del cuerpo diplomático norcoreano.

“Meten los habanos en las valijas diplomáticas, que no son revisadas, los compran a 50 dólares la caja y los venden a 1,000 en el extranjero”, afirmó el exembajador.

El exfuncionario explicó que todos los diplomáticos participaban en estos negocios, ya que los salarios oficiales de Pyongyang son insuficientes para sostener el nivel de vida en sus países de destino. Estas operaciones ilegales, amparadas por la inmunidad diplomática, también se extienden por África y el sudeste asiático.

Espías con pasaporte diplomático

Nacido en 1972 y con dominio del español, Lee Il-kyu fue subdirector de Asuntos de América Latina y consejero político en la embajada norcoreana en Cuba. Su deserción a Corea del Sur, hace dos años, lo convirtió en uno de los funcionarios de mayor rango en abandonar el régimen de Kim Jong-un.

“Corea del Norte tiene muchos espías que actúan con el título de diplomáticos”, aseguró Lee, señalando que Cuba, Venezuela y México son puntos clave por su afinidad ideológica y su posición geográfica estratégica.

Durante su testimonio, destacó que la cooperación entre La Habana y Pyongyang ha sido particularmente estrecha, con intercambios políticos y votaciones favorables a Corea del Norte en la ONU.

Entre 2008 y 2020, Cuba votó en seis ocasiones contra resoluciones que condenaban violaciones de derechos humanos del régimen norcoreano, según el Centro CADAL.

Diplomáticos convertidos en contrabandistas

Lee también reconoció que él mismo participó en el tráfico de puros habanos hacia China para mantener a su familia mientras ejercía en La Habana.

Con un salario mensual de apenas 500 dólares, el exembajador contrabandeaba tabacos cubanos para complementar sus ingresos, según confirmó a la BBC.

A pesar del estricto control del régimen, explicó que los diplomáticos en el extranjero disfrutan de cierta libertad, como mantener amistades con extranjeros o acceder a películas y música surcoreana, prohibidas en su país.

De la diplomacia al exilio: “No quería morir con el mismo destino”

Lee fue condecorado por Kim Jong-un en 2016 por su papel en la recuperación del buque Chong Chon Gang, detenido en Panamá en 2013 por transportar armas cubanas ocultas bajo azúcar. También lideró la delegación que recibió a Miguel Díaz-Canel en Pyongyang en 2018.

Su huida, relató, fue motivada por el cansancio ante “un sistema donde uno nace y muere con el mismo destino”.

Actualmente vive en Seúl, trabaja en el Consejo Asesor para la Unificación Pacífica de Corea, y acaba de publicar en Japón su libro El Kim Jong-un que yo vi, que pronto será traducido al español e inglés.

“En Corea del Sur puedo escoger mi trabajo; aquí no tengo miedo de morir de hambre”, afirmó el exdiplomático.

Cuba y Corea del Norte: una alianza de conveniencia

Las declaraciones de Lee Il-kyu reavivan la atención sobre la alianza entre Cuba y Corea del Norte, dos de los pocos regímenes comunistas que sobreviven en el mundo.

Desde 1960, ambos gobiernos mantienen estrechos lazos políticos y militares.

En 2018, Díaz-Canel visitó Pyongyang junto a su esposa y fue recibido con honores por Kim Jong-un. Un año después, el vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo, Ri Su-yong, viajó a La Habana para reforzar la cooperación bilateral.

De acuerdo con Lee, el régimen norcoreano ha aprovechado esta relación para mantener redes de influencia en América Latina y evadir parcialmente las sanciones internacionales.