Administración Trump deporta a Cuba a 232 migrantes irregulares en su décimo vuelo del año

Estados Unidos deportó este jueves a 232 migrantes cubanos en la décima operación aérea de repatriación de 2025 , como parte de los acuerdos migratorios bilaterales entre Washington y La Habana.

Una de las mayores deportaciones del año

El Ministerio del Interior de Cuba ( MININT ) confirmó en su cuenta oficial de Facebook que el grupo llegó al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana al mediodía, procedente de territorio estadounidense.

Entre los repatriados viajaban 189 hombres, 42 mujeres y un menor de edad .

De acuerdo con el comunicado oficial, tres de los retornados fueron entregados a los órganos de investigación por su presunta implicación en delitos cometidos antes de abandonar el país.

Con este vuelo, Cuba suma 38 operaciones de devolución migratoria en lo que va de año, procedentes de varios países de la región, con un total de 1,376 personas retornadas .

Cuba reitera su llamado a una migración “segura y ordenada”

Las autoridades cubanas reiteraron su compromiso con una migración regular, segura y ordenada, y advirtieron sobre los riesgos mortales de las salidas ilegales hacia Estados Unidos por vía marítima.

La cifra de 232 deportados marca una de las mayores operaciones de repatriación aérea desde EE.UU. en los últimos años.

Diez vuelos de deportación bajo la administración Trump

Los vuelos de deportación de migrantes cubanos desde Estados Unidos fueron restablecidos en abril de 2023, durante el gobierno de Joe Biden, tras varios años suspendidos.

Desde entonces, se realizaron 21 operaciones aéreas con 978 personas retornadas.

Sin embargo, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, el ritmo de devoluciones aumentó considerablemente.

En apenas once meses, su administración ha ejecutado diez vuelos de deportación, que suman 1,231 migrantes cubanos retornados.

Crece el endurecimiento de la política migratoria

Las cifras reflejan un endurecimiento de la política migratoria estadounidense, con una aplicación más estricta de los acuerdos bilaterales de repatriación con La Habana.

Los datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del MININT indican la siguiente progresión mensual de deportaciones durante 2025:

Enero: 119

Febrero: 104

Marzo: 60

Abril: 82

Mayo: 130

Junio: 89

Julio: 118

Agosto: 161

Septiembre: 136

Noviembre: 232 (máximo del año)

En menos de un año, el gobierno de Trump ha deportado a más cubanos que la administración anterior en casi dos años, consolidando una tendencia de mano dura ante la migración irregular.