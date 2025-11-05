americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Eileen Higgins

La socialista Eileen Higgins y Emilio González disputarán la segunda vuelta por la Alcaldía de Miami

La comisionada Eileen Higgins y el exadministrador municipal Emilio González disputarán una segunda vuelta por la Alcaldía de Miami en una elección no partidista en la que la candidata, de tendencia demócrata, obtuvo una clara ventaja sobre su contendiente republicano

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Eileen Higgins

Miami (EE.UU.), 4 nov (EFE).- La comisionada Eileen Higgins y el exadministrador municipal Emilio González disputarán una segunda vuelta por la Alcaldía de Miami en una elección no partidista en la que la candidata, de tendencia demócrata, obtuvo una clara ventaja sobre su contendiente republicano.

Higgins, actual comisionada del Distrito 5 y demócrata registrada, habría obtenido el primer lugar con alrededor del 35 % de los votos, mientras que González, quien ya dirigió la ciudad entre 2018 y 2020 como 'city manager' y es identificado con el Partido Republicano, alcanzó el 19 %, de acuerdo con las proyecciones de medios.

Al no superar el 50 % requerido para ganar en primera vuelta entre un total de 13 candidatos, ambos se enfrentarán nuevamente en la elección de desempate programada para el próximo 9 de diciembre.

"Esta noche, el pueblo de Miami hizo historia. Juntos, pasamos la página de años de caos y corrupción y abrimos la puerta a una nueva era para nuestra ciudad, una definida por un liderazgo ético y responsable que ofrece resultados reales para la gente", dijo Higgins en un comunicado.

Higgins, de tendencia progresista, centró su campaña en la vivienda asequible, la resiliencia climática y la transparencia en la gestión pública, mientras que González, que contó con el apoyo del gobernador de Florida, el republicano, Ron DeSantis, apostó por el fortalecimiento de la seguridad, la atracción de inversiones y una política fiscal conservadora.

González, un cubanoestadounidense con 26 años de carrera en el Ejército y que formó parte del equipo del Gobierno de Estados Unidos de George W. Bush (2001-2009) como subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

El próximo alcalde de Miami reemplazará a Francis Suárez, de tendencia republicana y cercano al presidente Donald Trump, quien ha ejercido como alcalde de Miami durante dos periodos, el primero de ellos a partir de 2017, lo que impide que pueda presentarse a la reelección.

Según datos del Departamento de Elecciones de Miami-Dade, en la ciudad hay más de 61.000 demócratas registrados frente a casi 53.000 republicanos, mientras que los votantes sin afiliación partidaria superan en número a los republicanos, con más de 55.000 registrados en la ciudad.

Un total de trece candidatos se presentaron a la elección de este martes, entre ellos el padre de Suárez, Xavier L. Suárez, quien fue alcalde de la ciudad en dos ocasiones: de 1985 a 1993, y cinco meses entre 1997 y 1998.

También se postularon Laura Anderson, Elías John Bowdre, Joe Carollo (alcalde de Miami de 1996 a 1997 y de 1998 a 2001), Christian E. Cevallos, Alyssa Crocker, Kenneth James DeSantis, Alex Díaz de la Portilla, Michael A. Hepburn y Ken Russell y June Savage. EFE ims

(foto)

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
arrestan a la pareja de emily estefan, hija de gloria estefan, por presunta violencia domestica en miami

Arrestan a la pareja de Emily Estefan, hija de Gloria Estefan, por presunta violencia doméstica en Miami

Productos de primera necesidad donados para Jamaica, en la entrada de las dependencias del Departamento de Policía de Miramar, el 30 de octubre de 2025, en Miramar, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

La diáspora caribeña de Miami a Nueva York impulsa iniciativas de ayuda tras el huracán Melissa

se hace viral el cambio fisico del locutor cubano rolando zaldivar tras nuevo arresto en miami

Se hace viral el cambio físico del locutor cubano Rolando Zaldívar tras nuevo arresto en Miami

bryan calvo gana la alcaldia de hialeah en las elecciones municipales 2025

Bryan Calvo gana la alcaldía de Hialeah en las elecciones municipales 2025

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Carlos Giménez predice la caída de Maduro antes de Navidad: Será cuestión de semanas

Carlos Giménez predice la caída de Maduro antes de Navidad: "Será cuestión de semanas"

El presidente Donald Trump habla con reporteros a bordo del Air Force One en si viaje de regreso a la Casa Blanca tras pasar el fin de semana en su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el domingo 2 de noviembre de 2025. (AP Foto/Manuel Balce Ceneta)

Trump tras las victorias demócratas en las elecciones locales: "Hemos aprendido mucho"

La socialista Eileen Higgins y Emilio González disputarán la segunda vuelta por la Alcaldía de Miami

La socialista Eileen Higgins y Emilio González disputarán la segunda vuelta por la Alcaldía de Miami

IMPACTANTE: Cubanos captan el instante en que un avión de UPS explota tras despegar en Kentucky
VIDEO

IMPACTANTE: Cubanos captan el instante en que un avión de UPS explota tras despegar en Kentucky

Bryan Calvo gana la alcaldía de Hialeah en las elecciones municipales 2025

Bryan Calvo gana la alcaldía de Hialeah en las elecciones municipales 2025

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter