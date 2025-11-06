¡Adiós a una era! Nancy Pelosi se retira tras 40 años dominando el poder demócrata

La expresidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, habla con The Associated Press sobre su visita a Ucrania el año pasado y otros temas, den el Capitolio, Washington, 19 de abril de 2023. (AP Foto/J. Scott Applewhite) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

La expresidenta de la Cámara de Representantes , Nancy Pelosi, anuncia su retiro de la política tras casi cuatro décadas en el Congreso de Estados Unidos.

La histórica líder demócrata Nancy Pelosi confirmó que no buscará la reelección al Congreso , poniendo fin a una carrera política de casi 40 años que marcó la historia de Estados Unidos y del Partido Demócrata.

Pelosi, de 85 años , realizó el anuncio a través de un video difundido por The Associated Press, donde expresó su gratitud a su electorado y destacó los logros alcanzados durante su liderazgo.

“No me presentaré a la reelección al Congreso. Mi mensaje a la ciudad que amo es este: San Francisco, conoce tu poder. Hemos hecho historia, hemos progresado y siempre hemos liderado el camino”, afirmó Pelosi.

Nacida en Baltimore, Maryland , el 26 de marzo de 1940, Nancy Pelosi creció en una familia profundamente vinculada a la política. Su padre, Thomas D’Alesandro Jr. , fue alcalde de Baltimore, mientras que su madre también participó activamente en campañas del Partido Demócrata .

Pelosi estudió Ciencias Políticas en el Trinity College de Washington D.C. y, tras graduarse, se trasladó a San Francisco, donde comenzó su ascenso dentro del partido demócrata local hasta convertirse en una de las figuras más influyentes de la política estadounidense.

Cuatro décadas representando a San Francisco

Pelosi fue elegida por primera vez al Congreso en 1987, tras la renuncia de Sala Burton, viuda del congresista Phillip Burton. Desde entonces, ha sido reelegida en cada ciclo electoral con amplios márgenes, representando los distritos 8.º, 12.º y 11.º de California.

Durante su carrera, Pelosi se consolidó como una figura clave en la política de EE. UU., participando activamente en debates cruciales sobre salud, derechos civiles, economía y política exterior.

Primera mujer en presidir la Cámara de Representantes

El momento más histórico de su carrera llegó en 2007, cuando Nancy Pelosi se convirtió en la primera mujer en la historia del país en ocupar la presidencia de la Cámara de Representantes.

A lo largo de su gestión, lideró iniciativas legislativas fundamentales, como la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare), y fue una de las principales opositoras a los gobiernos republicanos de George W. Bush y Donald Trump.

Pelosi también enfrentó momentos difíciles, como los dos juicios políticos contra Trump, la crisis del asalto al Capitolio en 2021 y las divisiones internas dentro del Partido Demócrata.

Un legado que marcará generaciones

Con su retiro, Nancy Pelosi deja un legado innegable como símbolo del liderazgo femenino, la disciplina política y la resiliencia. Su influencia moldeó la estrategia y el rumbo del Partido Demócrata durante décadas.

“Debemos seguir participando plenamente en nuestra democracia y luchando por los ideales estadounidenses que tanto apreciamos”, concluyó Pelosi en su mensaje de despedida.