americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Nancy Pelosi

¡Adiós a una era! Nancy Pelosi se retira tras 40 años dominando el poder demócrata

Nancy Pelosi anuncia su retiro tras 40 años en el Congreso de EE.UU. La histórica líder demócrata pone fin a una era política marcada por su liderazgo en la Cámara de Representantes y su legado en el Partido Demócrata

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
La expresidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, habla con The Associated Press sobre su visita a Ucrania el año pasado y otros temas, den el Capitolio, Washington, 19 de abril de 2023. (AP Foto/J. Scott Applewhite)
La expresidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, habla con The Associated Press sobre su visita a Ucrania el año pasado y otros temas, den el Capitolio, Washington, 19 de abril de 2023. (AP Foto/J. Scott Applewhite) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

La expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anuncia su retiro de la política tras casi cuatro décadas en el Congreso de Estados Unidos.

Nancy Pelosi anuncia su retiro del Congreso de EE. UU.

La histórica líder demócrata Nancy Pelosi confirmó que no buscará la reelección al Congreso, poniendo fin a una carrera política de casi 40 años que marcó la historia de Estados Unidos y del Partido Demócrata.

Pelosi, de 85 años, realizó el anuncio a través de un video difundido por The Associated Press, donde expresó su gratitud a su electorado y destacó los logros alcanzados durante su liderazgo.

“No me presentaré a la reelección al Congreso. Mi mensaje a la ciudad que amo es este: San Francisco, conoce tu poder. Hemos hecho historia, hemos progresado y siempre hemos liderado el camino”, afirmó Pelosi.

BIDEN-PUTIN
El presidente Joe Biden acompaña a la representante Nancy Pelosi, demócrata por California, desde el helicóptero presidencial para asistir a un evento de recaudación de fondos, el miércoles 21 de febrero de 2024, en San Francisco. (AP Foto/Manuel Balce Ceneta)
El presidente Joe Biden acompaña a la representante Nancy Pelosi, demócrata por California, desde el helicóptero presidencial para asistir a un evento de recaudación de fondos, el miércoles 21 de febrero de 2024, en San Francisco. (AP Foto/Manuel Balce Ceneta)

Una vida dedicada al servicio público

Nacida en Baltimore, Maryland, el 26 de marzo de 1940, Nancy Pelosi creció en una familia profundamente vinculada a la política. Su padre, Thomas D’Alesandro Jr., fue alcalde de Baltimore, mientras que su madre también participó activamente en campañas del Partido Demócrata.

Pelosi estudió Ciencias Políticas en el Trinity College de Washington D.C. y, tras graduarse, se trasladó a San Francisco, donde comenzó su ascenso dentro del partido demócrata local hasta convertirse en una de las figuras más influyentes de la política estadounidense.

Cuatro décadas representando a San Francisco

Pelosi fue elegida por primera vez al Congreso en 1987, tras la renuncia de Sala Burton, viuda del congresista Phillip Burton. Desde entonces, ha sido reelegida en cada ciclo electoral con amplios márgenes, representando los distritos 8.º, 12.º y 11.º de California.

Durante su carrera, Pelosi se consolidó como una figura clave en la política de EE. UU., participando activamente en debates cruciales sobre salud, derechos civiles, economía y política exterior.

Primera mujer en presidir la Cámara de Representantes

El momento más histórico de su carrera llegó en 2007, cuando Nancy Pelosi se convirtió en la primera mujer en la historia del país en ocupar la presidencia de la Cámara de Representantes.

A lo largo de su gestión, lideró iniciativas legislativas fundamentales, como la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare), y fue una de las principales opositoras a los gobiernos republicanos de George W. Bush y Donald Trump.

Pelosi también enfrentó momentos difíciles, como los dos juicios políticos contra Trump, la crisis del asalto al Capitolio en 2021 y las divisiones internas dentro del Partido Demócrata.

Un legado que marcará generaciones

Con su retiro, Nancy Pelosi deja un legado innegable como símbolo del liderazgo femenino, la disciplina política y la resiliencia. Su influencia moldeó la estrategia y el rumbo del Partido Demócrata durante décadas.

“Debemos seguir participando plenamente en nuestra democracia y luchando por los ideales estadounidenses que tanto apreciamos”, concluyó Pelosi en su mensaje de despedida.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un viajero camina frente a una torre de control el 5 de noviembre de 2025, en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia. (AP Foto/Matt Rourke)

Aerolíneas de EEUU aceleran las cancelaciones de vuelos debido al cierre del gobierno

Una aeronave se aproxima al Aeropuerto Internacional de Filadelfia, el jueves 6 de noviembre de 2025. (AP Foto/Matt Rourke)

Cierre del gobierno de EEUU amenaza con cancelar vuelos y alterar planes de viaje

La calle que lleva hacia la Corte Suprema y el Capitolio cerrada a la circulación en el día 36 del cierre del gobierno federal, el miércoles 5 de noviembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib)

Se intensifican las negociaciones para poner fin al cierre de gobierno en EEUU; aún no hay acuerdo

Un voluntario coloca una caja de tomates durante una distribución de alimentos en San Antonio Food Ban para beneficiarios del programa SNAP y otras familias afectadas por el cierre del gobierno federal, el jueves 6 de noviembre de 2025, en San Antonio, Texas. (AP Foto/Eric Gay)

Juez ordena al gobierno de EEUU financiar en su totalidad los beneficios del programa de alimentos

Destacados del día

Administración Trump deporta a Cuba a 232 migrantes irregulares en su décimo vuelo del año

Administración Trump deporta a Cuba a 232 migrantes irregulares en su décimo vuelo del año

La expresidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, habla con The Associated Press sobre su visita a Ucrania el año pasado y otros temas, den el Capitolio, Washington, 19 de abril de 2023. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

¡Adiós a una era! Nancy Pelosi se retira tras 40 años dominando el poder demócrata

Zohran Mamdani, derecha, aspirante demócrata a la alcaldía neoyorquina, y la fiscal estatal Letitia James participan en la marcha del Orgullo el domingo 29 de junio de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Olga Fedorova)

Éxodo masivo: casi un millón de neoyorquinos planean abandonar la ciudad tras el triunfo de Zohran Mamdani

Marco Rubio se reúne con José Daniel Ferrer en Washington y reafirma su apoyo a la libertad de Cuba

Marco Rubio se reúne con José Daniel Ferrer en Washington y reafirma su apoyo a la libertad de Cuba

Tren hacia La Habana embiste a camión en Artemisa: accidente sin heridos pero con daños materiales

Tren hacia La Habana embiste a camión en Artemisa: accidente sin heridos pero con daños materiales

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter