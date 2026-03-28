ICE arresta en Miami cubana con residencia Permanente tras viaje a Cuba: enfrenta deportación por delito en 2013

Miami, EE.UU. — Una cubana residente permanente en Estados Unidos fue arrestada por agentes de ICE en el Aeropuerto Internacional de Miami tras regresar de un viaje a Cuba, en un caso que ha generado alarma entre la comunidad inmigrante.
ICE detiene en Miami a cubana residente tras viajar a Cuba; enfrenta deportación por un caso de robo de combustible en 2013
Se trata de Yaima de las Mercedes Suárez, madre de cinco hijos menores —tres de ellos diagnosticados con autismo—, quien ahora enfrenta un proceso de deportación por un antecedente penal ocurrido hace más de una década.
El arresto se produjo en el punto de entrada al país, cuando agentes migratorios detectaron un caso penal registrado en 2013, relacionado con robo de combustible en el estado de Florida.
Aunque Suárez ha mantenido un historial limpio desde entonces, las autoridades migratorias consideran que ese antecedente puede activar su deportación bajo la legislación vigente.
Según su esposo, Yankiel Suárez, el viaje tenía fines estrictamente personales:
“Ella pensaba que no tenía problema ninguno porque incluso revalidó su residencia”, declaró.
El incidente que hoy pone en riesgo su permanencia en EE.UU. ocurrió cuando tenía 21 años y estaba embarazada.
Fue acusada de:
De acuerdo con su familia, se declaró culpable para evitar dar a luz en prisión.
Bajo la ley migratoria de EE.UU.:
Cada reingreso al país se considera una nueva admisión
Antecedentes penales pueden reactivarse
Residentes permanentes pueden ser considerados deportables
Su abogada confirmó que:
Un caso que no es aislado
El periodista Javier Díaz advirtió que hay más casos similares:
Residentes permanentes detenidos al regresar al país
Mayor control en aeropuertos bajo políticas migratorias actuales
Además, Cuba figura como país “no cooperativo” para deportaciones, lo que aumenta el escrutinio.
Lo que viene
Yaima deberá presentarse ante un juez el 6 de abril, mientras su defensa busca evitar la deportación.
Mientras tanto, su esposo quedó a cargo de sus cinco hijos y lanzó una advertencia:
“Que se cuiden mucho y no salgan si no son ciudadanos”.
FUENTE: cibercuba.com - Javier DIAZ FACEBOOK
