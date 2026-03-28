ICE

ICE arresta en Miami cubana con residencia Permanente tras viaje a Cuba: enfrenta deportación por delito en 2013

americateve | Redacción América Noticias Miami
Miami, EE.UU. — Una cubana residente permanente en Estados Unidos fue arrestada por agentes de ICE en el Aeropuerto Internacional de Miami tras regresar de un viaje a Cuba, en un caso que ha generado alarma entre la comunidad inmigrante.

Se trata de Yaima de las Mercedes Suárez, madre de cinco hijos menores —tres de ellos diagnosticados con autismo—, quien ahora enfrenta un proceso de deportación por un antecedente penal ocurrido hace más de una década.

Embed - Javier Díaz TV on Instagram: "No te pierdas a las 6 pm más sobre el caso de una cubana residente permanente que fue arrestada tras regresar de la isla y ahora está en peligro de ser deportada. La joven madre de 5 hijos había supuestamente cometido un delito en el año 2013 tras estar embarazada y según su familia se declaró culpable para no dar a luz en la cárcel. Te cuento más en nuestro noticiero local por la señal de N+Univision 23 Miami y que podría pasar con ella."
Arresto al regresar de Cuba

El arresto se produjo en el punto de entrada al país, cuando agentes migratorios detectaron un caso penal registrado en 2013, relacionado con robo de combustible en el estado de Florida.

Aunque Suárez ha mantenido un historial limpio desde entonces, las autoridades migratorias consideran que ese antecedente puede activar su deportación bajo la legislación vigente.

‍‍‍ Un viaje familiar que terminó en crisis

Según su esposo, Yankiel Suárez, el viaje tenía fines estrictamente personales:

  • Que la abuela conociera a su nieta
  • Llevar flores a la tumba de su padre

“Ella pensaba que no tenía problema ninguno porque incluso revalidó su residencia”, declaró.

El caso legal: un pasado que pesa

El incidente que hoy pone en riesgo su permanencia en EE.UU. ocurrió cuando tenía 21 años y estaba embarazada.

Fue acusada de:

  • Conspiración
  • Robo de combustible

De acuerdo con su familia, se declaró culpable para evitar dar a luz en prisión.

Por qué puede ser deportada

Bajo la ley migratoria de EE.UU.:

Cada reingreso al país se considera una nueva admisión

Antecedentes penales pueden reactivarse

Residentes permanentes pueden ser considerados deportables

Su abogada confirmó que:

  • No acumuló los 15 años necesarios para solicitar cancelación de deportación
  • Están intentando obtener fianza
  • Evalúan presentar un recurso de habeas corpus

Un caso que no es aislado

El periodista Javier Díaz advirtió que hay más casos similares:

Residentes permanentes detenidos al regresar al país

Mayor control en aeropuertos bajo políticas migratorias actuales

Además, Cuba figura como país “no cooperativo” para deportaciones, lo que aumenta el escrutinio.

Lo que viene

Yaima deberá presentarse ante un juez el 6 de abril, mientras su defensa busca evitar la deportación.

Mientras tanto, su esposo quedó a cargo de sus cinco hijos y lanzó una advertencia:

“Que se cuiden mucho y no salgan si no son ciudadanos”.

FUENTE: cibercuba.com - Javier DIAZ FACEBOOK

