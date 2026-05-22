americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mariela Castro

Mariela Castro rompe el silencio tras cargos contra Raúl: "A él nadie lo va a secuestrar"

Mariela Castro defendió a Raúl Castro tras la acusación en EEUU y aseguró que su familia está preparada para responder

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Mariela Castro

Mariela Castro sale en defensa de Raúl Castro tras acusación en EEUU

Mariela Castro salió públicamente este viernes en defensa de su padre, Raúl Castro, luego de la acusación formal presentada por autoridades estadounidenses relacionada con el caso de las avionetas de Hermanos al Rescate.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UHN_Plus/status/2057859056404947293?s=20&partner=&hide_thread=false

Al finalizar un acto político celebrado en La Habana, Mariela lanzó una de las frases más contundentes de la jornada:

“A él nadie lo va a secuestrar. Eso se lo puedo asegurar”.

Sus declaraciones se producen en medio de una creciente tensión entre Washington y La Habana tras los recientes movimientos judiciales y políticos relacionados con el exmandatario cubano.

“A mí me cogen combatiendo”: las palabras atribuidas a Raúl Castro

Durante sus declaraciones, Mariela afirmó haber transmitido palabras atribuidas directamente a su padre:

“A mí nadie me lleva vivo. A mí me cogen combatiendo”.

Además, describió al exlíder cubano como:

“Muy tranquilo”

“Observando”

“Sonriéndose”

Aunque aclaró que Raúl Castro no asistió al evento realizado en la capital cubana.

La familia Castro habla de estar “preparada”

Mariela también aseguró que su familia se encuentra preparada para cualquier escenario:

“Como todas las familias cubanas”

“Esperando instrucciones”

Lista para actuar “en cualquier circunstancia”

La dirigente además reiteró mensajes de confrontación política hacia Estados Unidos y habló sobre la experiencia histórica de Cuba frente a conflictos y tensiones con Washington.

El caso revive uno de los episodios más sensibles entre Cuba y EEUU

La acusación presentada en Estados Unidos incluye cargos relacionados con el derribo de dos avionetas de Brothers to the Rescue ocurrido el 24 de febrero de 1996.

Entre los cargos señalados aparecen:

Conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses

Destrucción de aeronaves civiles

Cuatro cargos individuales de homicidio

Las declaraciones elevan aún más la tensión política

La reacción de Mariela Castro llega poco después de recientes declaraciones del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio sobre el caso de Raúl Castro.

El intercambio ocurre en medio de:

Nuevas sanciones

Acusaciones judiciales

Presiones diplomáticas

Escalada verbal entre Washington y La Habana

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
piloto cubano acusado junto a raul castro vivio anos escondido en florida sin revelar su pasado militar

Piloto cubano acusado junto a Raúl Castro vivió años escondido en Florida sin revelar su pasado militar

Por Redacción América Noticias Miami
diaz-canel desafia a eeuu tras acto por raul castro: el norte revuelto y brutal no nos conoce

Díaz-Canel desafía a EEUU tras acto por Raúl Castro: "El norte revuelto y brutal no nos conoce"

Por Redacción América Noticias Miami
corte suprema de eeuu abre la puerta a millonarias demandas por propiedades confiscadas en cuba

Corte Suprema de EEUU abre la puerta a millonarias demandas por propiedades confiscadas en Cuba

Por Redacción América Noticias Miami
marco rubio sobre raul castro: lo traeremos aqui tras historica acusacion en eeuu

Marco Rubio sobre Raúl Castro: "Lo traeremos aquí" tras histórica acusación en EEUU

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Díaz-Canel desafía a EEUU tras acto por Raúl Castro: El norte revuelto y brutal no nos conoce

Díaz-Canel desafía a EEUU tras acto por Raúl Castro: "El norte revuelto y brutal no nos conoce"

Mariela Castro rompe el silencio tras cargos contra Raúl: A él nadie lo va a secuestrar

Mariela Castro rompe el silencio tras cargos contra Raúl: "A él nadie lo va a secuestrar"

Piloto cubano acusado junto a Raúl Castro vivió años escondido en Florida sin revelar su pasado militar

Piloto cubano acusado junto a Raúl Castro vivió años escondido en Florida sin revelar su pasado militar

ICE arresta en Miami a hermana de la jefa de GAESA en nuevo golpe contra estructura cubana
ULTIMA HORA

ICE arresta en Miami a hermana de la jefa de GAESA en nuevo golpe contra estructura cubana

Corte Suprema de EEUU abre la puerta a millonarias demandas por propiedades confiscadas en Cuba

Corte Suprema de EEUU abre la puerta a millonarias demandas por propiedades confiscadas en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter