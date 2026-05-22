Mariela Castro rompe el silencio tras cargos contra Raúl: "A él nadie lo va a secuestrar"

Mariela Castro salió públicamente este viernes en defensa de su padre, Raúl Castro, luego de la acusación formal presentada por autoridades estadounidenses relacionada con el caso de las avionetas de Hermanos al Rescate.

| La hija del asesino, criminal y dictador comunista Raúl Castro, Mariela Castro Espín, afirmó que “están esperando” a que llegue Estados Unidos. pic.twitter.com/j8xX5lfMPH

Al finalizar un acto político celebrado en La Habana, Mariela lanzó una de las frases más contundentes de la jornada:

“A él nadie lo va a secuestrar. Eso se lo puedo asegurar”.

Sus declaraciones se producen en medio de una creciente tensión entre Washington y La Habana tras los recientes movimientos judiciales y políticos relacionados con el exmandatario cubano.

Durante sus declaraciones, Mariela afirmó haber transmitido palabras atribuidas directamente a su padre:

“A mí nadie me lleva vivo. A mí me cogen combatiendo”.

Además, describió al exlíder cubano como:

“Muy tranquilo”

“Observando”

“Sonriéndose”

Aunque aclaró que Raúl Castro no asistió al evento realizado en la capital cubana.

La familia Castro habla de estar “preparada”

Mariela también aseguró que su familia se encuentra preparada para cualquier escenario:

“Como todas las familias cubanas”

“Esperando instrucciones”

Lista para actuar “en cualquier circunstancia”

La dirigente además reiteró mensajes de confrontación política hacia Estados Unidos y habló sobre la experiencia histórica de Cuba frente a conflictos y tensiones con Washington.

El caso revive uno de los episodios más sensibles entre Cuba y EEUU

La acusación presentada en Estados Unidos incluye cargos relacionados con el derribo de dos avionetas de Brothers to the Rescue ocurrido el 24 de febrero de 1996.

Entre los cargos señalados aparecen:

Conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses

Destrucción de aeronaves civiles

Cuatro cargos individuales de homicidio

Las declaraciones elevan aún más la tensión política

La reacción de Mariela Castro llega poco después de recientes declaraciones del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio sobre el caso de Raúl Castro.

El intercambio ocurre en medio de:

Nuevas sanciones

Acusaciones judiciales

Presiones diplomáticas

Escalada verbal entre Washington y La Habana