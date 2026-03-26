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Cuba

CUBA: Condenan a 7 años a cubano por pintadas contra apagones y críticas al sistema en La Habana

Cubano condenado a 7 años por pintadas contra apagones y el sistema, en medio de creciente represión y crisis energética

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Leonard Richard González Alfonso

La Habana — Un tribunal cubano condenó a siete años de prisión a un joven por realizar pintadas críticas contra los apagones y el sistema político, en un caso que vuelve a poner en el centro del debate la situación de las libertades en la isla.

El condenado, Leonard Richard González Alfonso, de 33 años, fue sentenciado por los delitos de propaganda contra el orden constitucional y amenazas, según el fallo emitido por la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de La Habana.

Las pintadas que desencadenaron la condena

De acuerdo con la sentencia, el joven realizó en junio de 2025 varias pintadas con mensajes como:

  • “¿Hasta cuándo?”
  • “¿Hasta cuándo? Nos están matando”
  • “¿Hasta cuándo, Cuba?”
  • “¿Hasta cuándo? Justicia Cuba”

El tribunal consideró estas frases como expresiones contrarias al sistema socialista y al gobierno, en el contexto de la crisis energética que atraviesa el país.

El incidente que agravó el caso

Según el fallo, el acusado también fue imputado por amenazas luego de que un ciudadano lo sorprendiera realizando las pintadas.

El incidente no escaló, pero fue incluido como elemento agravante dentro del proceso judicial.

Denuncias de irregularidades

Familiares del condenado denunciaron ante la organización Prisoners Defenders supuestas irregularidades en el proceso, incluyendo:

  • Falta de garantías procesales
  • Problemas de salud no atendidos en prisión
  • Ausencia de tratamiento médico adecuado

El joven, según sus allegados, padece depresión y antecedentes de adicción.

Un patrón de condenas

El caso se suma a otros recientes:

  • Un rapero condenado a 5 años por pancartas con mensajes de cambio
  • Detención de extranjeros por grafitis políticos en La Habana

Organizaciones independientes cifran en más de 1,200 los presos por motivos políticos en Cuba, una cifra récord en los últimos años.

Contexto: crisis y descontento

La sentencia se produce en medio de:

  • Apagones prolongados
  • Escasez de alimentos
  • Crisis económica profunda

Factores que han incrementado el malestar social en la isla.

Lectura internacional

Analistas consideran que este tipo de condenas refuerzan las críticas sobre:

Restricciones a la libertad de expresión

Criminalización de la protesta

Endurecimiento del control político

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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