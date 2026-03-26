CUBA: Condenan a 7 años a cubano por pintadas contra apagones y críticas al sistema en La Habana

La Habana — Un tribunal cubano condenó a siete años de prisión a un joven por realizar pintadas críticas contra los apagones y el sistema político, en un caso que vuelve a poner en el centro del debate la situación de las libertades en la isla.
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Cubano condenado a 7 años por pintadas contra apagones y el sistema, en medio de creciente represión y crisis energética
La Habana — Un tribunal cubano condenó a siete años de prisión a un joven por realizar pintadas críticas contra los apagones y el sistema político, en un caso que vuelve a poner en el centro del debate la situación de las libertades en la isla.
El condenado, Leonard Richard González Alfonso, de 33 años, fue sentenciado por los delitos de propaganda contra el orden constitucional y amenazas, según el fallo emitido por la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de La Habana.
De acuerdo con la sentencia, el joven realizó en junio de 2025 varias pintadas con mensajes como:
El tribunal consideró estas frases como expresiones contrarias al sistema socialista y al gobierno, en el contexto de la crisis energética que atraviesa el país.
Según el fallo, el acusado también fue imputado por amenazas luego de que un ciudadano lo sorprendiera realizando las pintadas.
El incidente no escaló, pero fue incluido como elemento agravante dentro del proceso judicial.
Familiares del condenado denunciaron ante la organización Prisoners Defenders supuestas irregularidades en el proceso, incluyendo:
El joven, según sus allegados, padece depresión y antecedentes de adicción.
Un patrón de condenas
El caso se suma a otros recientes:
Organizaciones independientes cifran en más de 1,200 los presos por motivos políticos en Cuba, una cifra récord en los últimos años.
Contexto: crisis y descontento
La sentencia se produce en medio de:
Factores que han incrementado el malestar social en la isla.
Lectura internacional
Analistas consideran que este tipo de condenas refuerzan las críticas sobre:
Restricciones a la libertad de expresión
Criminalización de la protesta
Endurecimiento del control político
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