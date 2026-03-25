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Cuba

EE.UU. incrementa exportaciones de combustible al sector privado cubano en plena crisis energética

EE.UU. aumenta envíos de diésel a privados en Cuba con 30,000 barriles, impulsando negocios independientes en crisis energética

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Diesel CUBA

Washington / La Habana — Estados Unidos ha dado un paso clave en su estrategia hacia Cuba al incrementar las exportaciones de combustible al sector privado cubano, en medio de una severa crisis energética que golpea a la isla.

Según datos analizados por Reuters, desde febrero de 2026 Washington ha enviado alrededor de 30,000 barriles de diésel, destinados exclusivamente a negocios privados y no al aparato estatal.

EE.UU. apuesta por el sector privado

La medida forma parte de una política deliberada de la administración de Donald Trump, orientada a:

Fortalecer a emprendedores independientes

Reducir la dependencia del Estado

Limitar el acceso del régimen a recursos energéticos

El secretario de Estado, Marco Rubio, subrayó que la estrategia está diseñada para beneficiar únicamente a actores no vinculados al gobierno ni al ejército.

Cómo operan los envíos

El combustible llega a Cuba mediante:

  • Isotanques ISO de unos 21,600 litros
  • Buques portacontenedores

Datos clave:

61 buques han llegado desde enero

Cerca de 200 isotanques descargados

Principal punto de entrada: puerto del Mariel

El 99% del combustible enviado es diésel, esencial para mantener operaciones comerciales.

Un volumen pequeño… con gran impacto

Aunque los 30,000 barriles representan una fracción frente a los 100,000 barriles diarios que Cuba necesita, el impacto es estratégico:

Permite operar a negocios privados

Introduce combustible fuera del control estatal

Refuerza la presión económica sobre el régimen

Beneficiarios directos

Los envíos están llegando a:

  • Panaderías privadas
  • Distribuidores locales
  • Plataformas de comercio digital

Empresarios aseguran que este suministro ha sido clave para sostener sus operaciones en medio de apagones y escasez.

Control estricto de Washington

EE.UU. ha dejado claro que:

Las licencias serán revocadas si el combustible se desvía al régimen

El objetivo es evitar cualquier beneficio indirecto al aparato estatal

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) confirmó que estas exportaciones están diseñadas para apoyar al sector privado sin fortalecer estructuras militares o gubernamentales.

Contexto: crisis energética en la isla

La decisión se produce en un escenario crítico:

  • Apagones generalizados
  • Escasez extrema de combustible
  • Reducción de suministros desde Venezuela y otros aliados

Esto ha dejado al sistema eléctrico cubano en una situación de alta fragilidad.

Una estrategia con impacto político

Analistas consideran que el aumento de exportaciones:

  • Refuerza el papel del sector privado en la economía cubana
  • Introduce cambios estructurales graduales
  • Aumenta la presión interna sobre el régimen
americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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