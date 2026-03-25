EE.UU. incrementa exportaciones de combustible al sector privado cubano en plena crisis energética

Washington / La Habana — Estados Unidos ha dado un paso clave en su estrategia hacia Cuba al incrementar las exportaciones de combustible al sector privado cubano, en medio de una severa crisis energética que golpea a la isla.
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EE.UU. aumenta envíos de diésel a privados en Cuba con 30,000 barriles, impulsando negocios independientes en crisis energética
Washington / La Habana — Estados Unidos ha dado un paso clave en su estrategia hacia Cuba al incrementar las exportaciones de combustible al sector privado cubano, en medio de una severa crisis energética que golpea a la isla.
Según datos analizados por Reuters, desde febrero de 2026 Washington ha enviado alrededor de 30,000 barriles de diésel, destinados exclusivamente a negocios privados y no al aparato estatal.
La medida forma parte de una política deliberada de la administración de Donald Trump, orientada a:
Fortalecer a emprendedores independientes
Reducir la dependencia del Estado
El secretario de Estado, Marco Rubio, subrayó que la estrategia está diseñada para beneficiar únicamente a actores no vinculados al gobierno ni al ejército.
Cómo operan los envíos
Datos clave:
61 buques han llegado desde enero
Cerca de 200 isotanques descargados
Principal punto de entrada: puerto del Mariel
El 99% del combustible enviado es diésel, esencial para mantener operaciones comerciales.
Un volumen pequeño… con gran impacto
Aunque los 30,000 barriles representan una fracción frente a los 100,000 barriles diarios que Cuba necesita, el impacto es estratégico:
Permite operar a negocios privados
Introduce combustible fuera del control estatal
Refuerza la presión económica sobre el régimen
Beneficiarios directos
Los envíos están llegando a:
Empresarios aseguran que este suministro ha sido clave para sostener sus operaciones en medio de apagones y escasez.
Control estricto de Washington
EE.UU. ha dejado claro que:
Las licencias serán revocadas si el combustible se desvía al régimen
El objetivo es evitar cualquier beneficio indirecto al aparato estatal
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) confirmó que estas exportaciones están diseñadas para apoyar al sector privado sin fortalecer estructuras militares o gubernamentales.
Contexto: crisis energética en la isla
La decisión se produce en un escenario crítico:
Esto ha dejado al sistema eléctrico cubano en una situación de alta fragilidad.
Una estrategia con impacto político
Analistas consideran que el aumento de exportaciones:
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