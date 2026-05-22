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Gabbard renuncia como directora de inteligencia nacional de EEUU por problemas de salud de su esposo

WASHINGTON (AP) — Tulsi Gabbard renunció el viernes a su cargo como directora de inteligencia nacional del presidente estadounidense Donald Trump, alegando que necesita apartarse debido a que su esposo padece cáncer. Es la cuarta funcionaria del gabinete en dimitir durante el segundo mandato de Trump.

ARCHIVO - La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, escucha en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca, el 23 de julio de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo)
ARCHIVO - La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, escucha en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca, el 23 de julio de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo) AP

“Lamentablemente, debo presentar mi renuncia, efectiva el 30 de junio de 2026”, escribió Gabbard en su carta de renuncia, que publicó en la red social X. “A mi marido, Abraham, le diagnosticaron recientemente una forma extremadamente rara de cáncer de hueso”.

Había rumores de que Gabbard se separaría de Trump tras la decisión del presidente de atacar a Irán, lo que provocó divisiones dentro de su gobierno. Joe Kent, director del Centro Nacional de Contraterrorismo, anunció su renuncia en marzo y sostuvo que “no puede, en conciencia”, respaldar la guerra.

Gabbard, veterana de las fuerzas armadas y excongresista demócrata por Hawai, forjó su nombre político a partir de su oposición a las guerras en el extranjero. Esto la colocó en una posición incómoda cuando Estados Unidos se sumó a Israel para atacar a Irán el 28 de febrero.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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